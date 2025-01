Datadog, Inc. annonce que sa solution de cadres règlementaires est configurée pour simplifier DORA

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Datadog, Inc. annonce que sa solution de cadres règlementaires est configurée pour simplifier la réglementation Digital Operational Resilience Act (DORA), afin de fournir aux clients une visibilité immédiate et en temps réel des erreurs de configuration de leur environnement qui affectent leur audit DORA.

Un accès fiable aux données financières est essentiel pour les organisations comme pour les consommateurs. Par conséquent, la résilience est un élément clé pour les institutions financières responsables de la gestion de ces informations. Les organisations et les entreprises qui leur fournissent des services sont de plus en plus évaluées sur leur gestion des risques, leur plan de continuité d’activité, leur réponse aux incidents et restauration, ainsi que sur leurs mesures de cybersécurité, telles que celles spécifiées dans la loi DORA.

Tous les acteurs des marchés financiers de l’UE sont soumis à la réglementation DORA, en particulier :

• Les entités financières (banques, prestataires de services de paiement, assureurs, entreprises d’investissement, agences de notation, etc.)

• Les fournisseurs de services de technologies de l’information et de la communication (TIC) aux entités financières (logiciels, cloud, bases de données, etc.)

La fonctionnalité Compliance de Cloud Security Management met automatiquement en corrélation plus de 1500 détections de sécurité avec les contrôles définis dans plus de 20 normes de l’industrie (par exemple, SOC2, PCI-DSS, CIS, GDPR, et maintenant DORA).

La solution de cadres réglementaires de Datadog fournit aux clients un accès à :

• Plus de 250 règles prêtes à l’emploi, associées aux contrôles DORA

• Des contextes de remédiation, conseils et capacités de triage pour toutes les configurations erronées

• Une conservation de 15 mois pour évaluer et communiquer les changements de posture au fil du temps

Datadog offre une visibilité sans précédent, des audits de configuration continus, des évaluations des risques d’identité, des contrôles de vulnérabilité et une détection des menaces en temps réel sur l’ensemble des infrastructures cloud, le tout dans une plateforme unifiée pour une facilité de collaboration et une rapidité de remédiation. Les équipes de sécurité et de DevOps peuvent agir sur le contexte partagé des données d’observabilité et de sécurité pour prioriser et remédier rapidement aux problèmes.