DataCore Software veut acquérir la quasi-totalité des actifs d’Arcastream

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

DataCore Software annonce qu’il avait accepté une lettre d’intention commune pour acquérir la quasi-totalité des actifs d’Arcastream , une société de Kalray spécialisée dans les solutions de stockage de fichiers à haute performance. Cette initiative stratégique permet à DataCore d’élargir son offre au-delà du stockage en blocs, objet et conteneurs, pour inclure des capacités avancées de stockage de de fichiers. En s’appuyant sur l’expertise d’Arcastream dans les systèmes de fichiers parallèles, DataCore propose désormais un portefeuille de stockage universel, offrant une flexibilité inégalée à travers différents types de stockage et plateformes matérielles, le tout sous un cadre simplifié et défini par logiciel, tel qu’imaginé dans la stratégie DataCore.NEXT.

Stockage en blocs fiable : depuis plus de 25 ans, SANsymphony est une solution éprouvée pour la virtualisation du stockage de niveau entreprise, garantissant la résilience et la continuité opérationnelle pour les charges de travail critiques de données structurées. En élargissant cette expertise reconnue, OpenEBS offre un stockage persistant et performant, natif pour les conteneurs, adapté aux environnements cloud natifs et optimisé pour les applications à états basées sur Kubernetes.

Stockage d’objets évolutif : Swarm est une solution de stockage cloud privé compatible S3, conçue pour la protection et l’archivage actif de grands ensembles de données non structurées. Capable de répondre à des besoins allant jusqu’aux niveaux pétaoctet et exaoctet, il intègre une gestion avancée des métadonnées qui accélère les opérations de recherche et de récupération de contenu.

Stockage file haute performance : Arcastream propose un système de fichiers parallèle doté d’un espace de noms global, offrant un débit élevé et une efficacité optimale pour les charges de travail exigeantes. Il répond aux besoins spécifiques des clients manipulant des données semi-structurées et non structurées, tout en assurant des performances constantes à grande échelle.

Renforcer les partenariats stratégiques

Dell Technologies est un partenaire de confiance d’Arcastream. S’appuyant sur le solide partenariat existant entre Dell et DataCore, cette fusion renforce la collaboration en favorisant la compatibilité entre les plates- formes matérielles de Dell et les offres logicielles de DataCore. Nous continuerons à permettre à nos clients communs d’accéder à une large gamme de solutions de stockage, combinant l’agilité de la technologie définie par logiciel avec des configurations matérielles de pointe.

Ian Caupene, PDG d’Integra Systems , déclare : "En tant que partenaire, cette expansion technologique améliore considérablement notre capacité à répondre aux besoins croissants de nos clients dans un paysage informatique en constante évolution. Grâce à la pile de stockage universelle de DataCore, nous pouvons désormais fournir des solutions de bout en bout pour diverses exigences en matière d’infrastructure et d’application, tout en optimisant les coûts et en stimulant la productivité."

Ensemble, DataCore et Arcastream sont prêts à redéfinir la gestion des données avec les meilleures solutions de stockage de blocs, de fichiers et d’objets. Contactez-nous pour élaborer une stratégie de stockage à l’épreuve du temps qui réponde à un large éventail de cas d’utilisation informatique, stimulant ainsi votre croissance et votre succès à long terme.