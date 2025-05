DataCore SANsymphony sécurise le service incendie de la Charente

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le défi

En 2020, il est apparu nécessaire aux responsables du

service de secours et d‘incendie de la Charente (SDIS

16) de moderniser et de mieux sécuriser le système

informatique sur lequel s‘appuie le travail quotidien des

pompiers. L’ancienne configuration ne correspondait

plus aux besoins croissants ni aux critères de sécurité

informatique qui s‘imposent aux installations critiques.

De plus, Il devenait urgent d‘augmenter les capacités

de stockage et de sauvegarde des données, et d‘en

améliorer la résilience pour assurer la mise en œuvre

d‘un plan de sauvegarde et de reprise d‘activité.

Pour consolider durablement l‘infrastructure rénovée,

il a aussi été décidé de la dédoubler à l‘identique en

créant une seconde salle serveur dans un lieu séparé

du premier pour disposer d‘une solution en miroir

capable de prendre immédiatement le relais en cas de

défaillance grave de l‘un des deux sites. Cette opération

de modernisation et de réplication a été lancée avec le

prérequis de conserver le principe de la virtualisation

des serveurs d‘application et d‘évoluer vers de

nouveaux modes de stockage.

La solution

Dès 2022, une phase de réflexion a été lancée pour

redéfinir les besoins et évaluer le dimensionnement

nécessaire en même temps qu‘un local était rendu

disponible dans un centre raccordé à l‘état-major par

une fibre noire dédiée. Les responsables du service

informatique, accompagnés d‘Axians, partenaire

informatique habituel du SDIS 16, ont commencé

à évaluer les solutions proposées par les acteurs du

marché. Des séminaires techniques ont été organisés

chez les fournisseurs de matériel et de logiciel pour

analyser les propositions techniques et sélectionner la

solution. Le marché a finalement été passé par le biais

du groupement d‘intérêt public Resah.

LES RÉSULTATS

Il a été décidé d‘acquérir de nouveaux serveurs et

commutateurs HP qui ont été installés dans chacune

des deux salles selon une configuration en deux cœurs

physiquement indépendants. L‘un est composé de 4

machines dédiées aux applications administratives

tournant grâce à 8 licences VMware, l‘autre avec

2 machines intégrant des disques SSD totalisant

10 To de capacité dévolus au stockage de données

géré par la solution SDS (Software-Defined-Storage)

SANsymphony de DataCore. Par précaution, il a été

décidé de conserver en réserve l‘ancien matériel dont

la solution de stockage long terme sur bandes DTO.

• Le SDIS 16 dispose désormais d‘une architecture informatique

moderne, fiable, redondante et sécurisée qui répond pleinement aux

impératifs de disponibilité permanente exigés par la criticité d‘un

service de secours.

• La capacité de stockage disponible et son potentiel de croissance

progressive et immédiate permettent de répondre sereinement et

rapidement aux besoins à venir.

• L‘utilisation de supports mémoire à accès très rapide (SSD) apporte

une grande souplesse et une réactivité immédiate aux sollicitations des

utilisateurs.

• Le temps de traitement des tâches informatiques est très nettement

amélioré ce qui représente un vrai progrès pour les personnels

administratifs et pour le fonctionnement du service.

• La gestion du stockage est plus souple et réactive, ce qui améliore la

recherche d‘information dans les bases de données.

Les bénéfices

La nouvelle configuration du système informatique du

SDIS16, désormais dédoublée en miroir sur deux sites

distincts, a été mise en service au quatrième semestre

2023 avec la solution SANsymphony de DataCore

pour la gestion des données en mode SDS (Software

Defined-Storage) sur une capacité de données de 25

To x 2 entièrement stockées sur disques SSD. Après

avoir suivi une trentaine d‘heures de formation lui

permettant de maîtriser le fonctionnement quotidien

de l‘infrastructure, l‘équipe du service informatique,

composée de trois techniciens et de son responsable,

a supervisé et accompagné l‘installation des matériels

et logiciels par les techniciens d‘Axians, fournisseur

et intégrateur de l‘ensemble, avant d‘en assurer la

réception. Au préalable, DataCore a opéré un ultime

contrôle à distance et effectué quelques corrections

avant de valider définitivement la configuration.

L‘équipe du SDIS 16 a pu ensuite engager durant

15 jours la migration progressive des dix machines

virtuelles VMware supportant les applications de

gestion administrative et leur réplication sur le site

secondaire.

L‘amélioration des performances constatée sur les

postes de travail a été immédiate et saluée avec

enthousiasme par les utilisateurs. Ainsi, des traitements

informatiques qui prenaient auparavant plusieurs

heures se sont vus exécutés en quelques minutes, au

point que certains ont pu, dans un premier temps, se

demander s‘ils s‘étaient réellement bien déroulés. La

résilience du système a aussi été éprouvée à la suite de

la coupure d‘un câble d‘alimentation électrique suivie

d‘un non-démarrage des groupes électrogènes de

secours, incident qui a provoqué la désynchronisation

entre les deux sites. L‘ensemble a redémarré dès

que le courant a été rétabli sans qu‘aucune perte de

données ne soit constatée. A cette occasion, l‘efficacité

et la réactivité du support de DataCore a une nouvelle

fois été éprouvée puisque l‘assistance est intervenue

spontanément alors que la cause du problème n‘était

aucunement liée à la solution SANsymphony. Cette

intervention a cependant confirmé que tout était

nominal et totalement opérationnel une fois la panne

électrique réparée.

La première phase de mise en œuvre des

applications administratives étant désormais validée

et opérationnelle, l‘équipe informatique du SDIS

16 a engagé la migration des applications métier

opérationnelles. Celles-ci bénéficieront directement de

la réactivité du système et de la stabilité des sessions.

Elles seront, de ce fait, plus accessibles en mobilité par

l‘intermédiaire d‘interfaces web, prodiguant un support

direct et plus réactif des équipes en intervention sur

le terrain. Il s‘agit en particulier des applications de

cartographie pour les terminaux mobiles qu‘utilisent

les pompiers. Autre chantier, la préparation du plan de

reprise d‘activité qui devrait sécuriser encore plus le

fonctionnement des services de l‘état-major mais aussi

des 27 centres de secours qu‘il coordonne. En parallèle

de la rénovation de ses infrastructures, le SDIS16 a

renforcé sa protection contre les cyberattaques en

mettant en œuvre un service administré externalisé

de détection et de réponse (MDR) qui veille en

permanence sur ses soixante serveurs et 250 postes de

travail.

Parmi les sujets qui sont en réflexion au sein de

l‘équipe informatique figurent l‘évolution future

du système de stockage des données et plus

particulièrement de l‘archivage, véritable mémoire

du SDIS 16 qui doit légalement conserver le compte

rendu des trente dernières années d‘opération. Avec

cet effort de modernisation, le SDIS 16 se prépare

également à son intégration future dans NexSIS 18-112,

système national d’information et de commandement

unifié des services d’incendie et de secours, développé

sous l‘égide du Ministère de l’Intérieur, dont l‘objectif

est d‘améliorer l‘interopérabilité des systèmes

d‘information en mutualisant les sources de données

au bénéfice des professionnels et de la population.

L‘infrastructure virtualisée SANsymphony de DataCore

apporte une réactivité accrue et une haute disponibilité

au service informatique du SDIS de la Charente. Ces

moyens fiables, sécurisés et performants donnent aux

pompiers l‘assurance qu‘ils peuvent intervenir avec

efficacité sur tout le département puisqu‘ils disposent

en permanence, dans leurs centres de secours et sur

le terrain, des informations nécessaires à la réussite de

leurs missions au bénéfice de la population.

« SANsymphony de DataCore nous a apporté un gain de performance immédiat.

Cela a radicalement changé le rapport des utilisateurs à leur outil de travail et leur a

donné l‘assurance nécessaire à la réalisation rapide et efficace de leur mission. Mon

équipe apprécie la simplicité d‘exploitation du système et la réactivité de l‘assistance

de DataCore en cas de besoin. La stabilité et la rapidité de SANsymphony impacte

positivement la mise en œuvre de nos applications critiques, y compris sur le terrain »

Christophe Augereau, Chef du Service Informatique du Service départemental d’incendie et de secours de la Charente