DataCore SANsymphony accompagne SEW Usocome

novembre 2024 par Marc Jacob

Le défi

Filiale du groupe allemand presque centenaire SEW Eurodrive (21 000 collaborateurs dans 90 pays, plus de 4 Mds € de chiffre d’affaires), SEW Usocome fabrique en France, depuis 60 ans, des systèmes d’entraînement et d’automatisation pour tous les secteurs de l’industrie. L’entreprise conçoit, produit et assemble les éléments électro-mécaniques qui assurent l’automatisation et la transmission du mouvement dans de nombreux domaines d’application, de la construction de machines aux installations de production. Dans l’Hexagone, SEW Usocome dispose de deux sites de production à Forbach (Lorraine) et Haguenau (Alsace), également siège de la filiale, d’un site logistique et d’assemblage à Brumath (Alsace) et

de quatre Drive Technology Centers à Lyon, Bordeaux, Nantes et Paris. Le groupe s’est doté de capacités technologiques lui permettant de faire évoluer et d’adapter ses produits afin de répondre aux besoins très divers de ses clients et à leurs exigences accrues en matière de durabilité et d’efficacité énergétique.

Cette approche, qualifiée d’usine 4.0, repose sur une digitalisation poussée des process industriels et d’un accompagnement commercial et administratif au plus près des clients. Pour cela, les trois principaux sites disposent de leurs propres moyens informatiques, à

haute disponibilité, dont l’infrastructure identique est composée, à chaque endroit, de deux salles redondantes et distantes, pour assurer la sécurité et la résilience nécessaires à l’impérative continuité de la production, en 3 x 8 heures et 6 jours sur 7. Au total, on comptabilise près de 300 serveurs virtuels tournant sous VMware et quelque 200 To de capacité de stockage et de sauvegarde. Les machines sont presque exclusivement des matériels Hewlett Packard Entreprise (HPE) sur lesquels ont été installées diverses solutions de stockage – Lefthand NSM Storage, SimpliVity, Nimble – dont la montée régulière en capacité s’est révélée de plus en plus onéreuse, ce qui a poussé le service informatique à rechercher des alternatives.

La solution

Le programme de renouvellement de la solution de stockage et de sauvegarde a été réalisé par OCI, un spécialiste de la transformation digitale et numérique des entreprises, bien implanté dans la Région Est, déjà partenaire de SEW Usocome et, par ailleurs, certifié DataCore. Le choix, finalisé début 2023, a été notamment validé par les retours positifs d’autres clients d’OCI utilisant SANsymphony depuis plusieurs années, une évaluation déterminante puisqu’ il s’agissait d’un engagement concernant dans un premier temps 4 centres de données, le principal et le secours de chacun des trois sites industriels, courant sur un calendrier d’un renouvellement d’un site tous les 4 à 5 ans. Bien moins chère que les mises à niveau et augmentations capacitaires des solutions installées, SANsymphony a, de plus, permis de conserver les machines HPE récentes déjà en production. L’opération de basculement, réalisée en 15 jours sur chaque site, a nécessité la formation préalable des personnels en charge de l’infrastructure, des serveurs et de la sécurité – Manuel Bohr, RSSI de SEW Usocome, et l’équipe back office sont désormais certifiés DataCore – mais aussi la rédaction d’une documentation technique très précise, destinée à faciliter l’assistance à distance de l’éditeur en cas de problème, mais finalement jamais utilisée en un an puisque l’occasion ne s’est pas présentée.

Cela confirme la grande fiabilité de SANsymphony qui joue un rôle déterminant chez SEW Usocome, autant pour la partie administrative qu’industrielle. Ce dernier point est particulièrement important car l’outil de production, fortement digitalisé et automatisé, ne peut tolérer aucun dysfonctionnement, chaque minute d’arrêt représentant un impact financier important.

● Un investissement maîtrisé, pleinement opérationnel et qui a

permis de conserver une flexibilité avec du matériel HPE connu,

● Une approche du stockage et de la sauvegarde différente des

solutions classiques qui ouvre des perspectives de croissance

capacitaire aux coûts maîtrisés,

● Une sécurité accrue des données, essentielle pour un processus

industriel fortement numérisé et robotisé,

● Un « attachement direct » des baies de stockage qui supprime

les commutateurs (switch) et ne remet nullement en cause les

méthodes de câblage et de brassage,

● Un dimensionnement de SANsymphony en fonction des besoins

réels mais pouvant évoluer progressivement et non par paliers

comme la concurrence.

Les résultats

Une infrastructure hautement disponible au service d’une industrie 4.0 Grâce à un investissement de quelque 100 000 € par site, deux des trois centres de données

de SEW Usocome et leurs doubles exploitent des serveurs HPE récents qui hébergent des

machines virtuelles VMware et la solution SANsymphony de DataCore. Celle-ci assure le stockage et la sauvegarde des applications liées aux process industriels mais aussi aux

tâches administratives et commerciales des trois usines et des « Drive Technology Centers

». Ces infrastructures IT sont primordiales pour l’organisation de la production qui est un défi

quotidien. Celle-ci doit en effet tenir compte d’un très grand nombre de références de

composants, d’une gestion logistique hautement automatisée, assistée par des chariots

autoguidés. L’outil de fabrication, également très robotisé, produit essentiellement à la demande donc à flux tendu, avec un délai qui peut être réduit à 5 jours entre la prise de commande et la livraison au client. A titre d’exemple, l’entreprise reçoit 2000 demandes et fabrique 5000 équipements chaque jour ouvré, soit 1 million de systèmes de transmission électromécanique chaque année, ceux-ci étant réalisés selon 7 millions de combinaisons possibles. Une erreur dans la chaîne d’approvisionnement n’est donc pas tolérable et la haute fiabilité et disponibilité de l’infrastructure IT comme des solutions de stockage et de sauvegarde des données est impérative. De ce fait, aucun risque n’est pris et les mises à jour logicielles de SANsymphony sont réalisées le week-end par mesure de précaution.

Sur chaque site, l’installation et la mise en œuvre de la nouvelle solution ont été implémentées durant des jours non ouvrés, avec un basculement d’une salle à l’autre en s’assurant qu’aucune rupture de charge ni arrêt de service n’entrave le fonctionnement des usines.

Solution de stockage définie par logiciel (software-defined storage, SDS) DataCore SANsymphony incorpore la fonctionnalité CDP (Continuous Data Protection) qui enregistre

et horodate en permanence les données des applications critiques, éminemment stratégiques puisque indispensables au fonctionnement de l’entreprise. Cette technique de sauvegarde et de récupération propre à DataCore, basée sur une mémoire cache distribuée entre toutes les instances et tous les serveurs, réplique de façon incrémentielle chaque modification ce qui, en cas de corruption par erreur de manipulation ou de malveillance, rend possible le retour sans délai à un état antérieur non altéré et la reprise immédiate des opérations. Du fait de ce

stockage/sauvegarde hautement disponible l’entreprise dispose aussi d’un efficace Plan de

Reprise d’Activité (PRA) qui lui permet de parer à toute éventualité.

L’infrastructure IT de SEW Usocome va encore monter en puissance puisque l’entreprise a

prévu d’investir plus de 300 millions d’euros d’ici à 2030 sur les sites de Haguenau et de Brumath, ce dernier accueillant une nouvelle usine de 25 000 m2 dédiée au bobinage des stators de moteurs électriques dont la production s’appuiera directement sur le nouveau système de stockage et de logistique hautement informatisé.

“En une année de fonctionnement, nous n’avons connu aucun problème ce qui ne nous a donc pas permis de tester le support.” explique Manuel Bohr RSSI de SEW Usocome.

“L’arrivée de SANsymphony a été un profond changement pour notre équipe qui s’est formée chez DataCore pendant 5 jours tout en étant accompagnée sur site, durant

les installations et les démarrages, par les personnels certifiés de notre partenaire OCI.”

conclut Manuel Bohr RSSI de SEW Usocome.

SEW Usocome (SEW pour Süddeutsche ElektromotorenWerke, Usocome pour usine

d’organe de commande mécanique) est la filiale française du groupe allemand SEW-

Eurodrive, concepteur et fabricant de taille mondiale de solutions électromécaniques

d’entraînement et d’automatisation. En France, l’entreprise possède des usines

à Haguenau, Brumath et Forbach et des centres de support et de services (Drive

Technology Center) à Bordeaux, Lyon, Nantes et Paris. Elle emploie 2100 salariés.

Ce programme s’inscrit d’ailleurs dans le projet de recherche européen Modapto qui vise à

élaborer de nouveaux modes de pilotage des systèmes interconnectés en milieu industriel,

basés sur l’intelligence artificielle. Les algorithmes développés dans ce cadre doivent

préciser et adapter les ordres d’exécution de commandes clients pour fluidifier les

productions, optimiser les taux d’emploi des machines, en réduire le nombre, gagner du

temps et économiser de l’énergie. Des objectifs qui bénéficieront assurément des performances et de la fiabilité de SANsymphony.