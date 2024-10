Databricks renforce son partenariat avec AWS

octobre 2024 par Marc Jacob

Cette collaboration s’appuie sur les fonctionnalités récemment étendues de Mosaic AI de Databricks, qui incluent Mosaic AI Model Serving. Mosaic AI Model Serving est conçu pour prendre en charge une variété de fournisseurs de modèles, y compris la vaste sélection de modèles disponibles via Amazon Bedrock. Les clients peuvent également mettre à l’échelle l’entraînement des modèles sur Mosaic AI à faible coût en utilisant des puces AWS Trainium très performantes et rentables. Ensemble, Databricks et AWS permettront à des milliers de clients communs de créer, de déployer et de surveiller des applications d’IA personnalisées de haute qualité sans sacrifier le contrôle de leurs données ou de leur propriété intellectuelle.

Extension du partenariat Databricks et AWS pour la commercialisation et les offres conjointes

Cet accord s’appuie sur la relation de longue date entre Databricks et AWS, son premier partenaire cloud. Les activités de Databricks sur AWS ont déjà dépassé le milliard de dollars, en partie grâce à AWS Marketplace, où la valeur totale des contrats a doublé sur une base annuelle au cours des deux dernières années.

Dans le cadre de cette relation, Databricks et AWS continueront d’investir dans des fonctionnalités et des programmes de produits pour soutenir les clients, notamment :

• L’optimisation des modèles personnalisés et la sécurité renforcée : Databricks et AWS collaboreront au développement de modèles personnalisés construits avec Mosaic AI en utilisant les puces AWS Trainium afin d’améliorer les coûts et les performances pour la formation et l’exécution des LLM. AWS Trainium bénéficie du système AWS Nitro, un ensemble de composants matériels et logiciels conçus pour fournir des performances élevées, la disponibilité, la confidentialité et la sécurité pour les workloads basés sur le cloud.

• La migration et la modernisation pour l’IA générative : Databricks et AWS travailleront avec des partenaires intégrateurs de systèmes (SI) pour migrer les domaines de données fonctionnant dans des centres de données sur site vers AWS et accélérer la modernisation de leurs plates-formes de données.

• Des solutions sectorielles sur mesure et des accélérateurs : Alors que la demande en IA générative augmente dans des secteurs comme les médias et le divertissement et les services financiers, Databricks et AWS continueront à développer des solutions sectorielles conjointes qui aident les clients à résoudre les défis au sein de leur organisation et à stimuler l’innovation.

• Une facilité d’utilisation améliorée : Les deux entreprises facilitent l’adoption et l’exécution de Databricks sur AWS par les clients grâce à de nouvelles intégrations sur AWS Marketplace, notamment un onboarding et une configuration simplifiés et le serverless compute powered by AWS.

• Des programmes conjoints de mise sur le marché de l’IA générative : Aux côtés de ses partenaires SI, Databricks construira des solutions techniques et des ressources de mise en œuvre pour aider les clients à identifier les workloads d’IA générative et les migrations sur site qui peuvent être optimisées avec Databricks on AWS.

• L’élargissement des initiatives de co-marketing : Databricks et AWS continueront d’investir dans des programmes de marketing stratégiques conjoints, y compris les événements industriels phares de chaque entreprise. Ce travail inclura également des ressources techniques co-marquées et des événements axés sur les développeurs conçus pour permettre aux clients de prototyper des solutions d’IA générative.

La plateforme Databricks Data Intelligence est disponible sur AWS et a obtenu l’autorisation FedRAMP® High Agency Authority to Operate pour ses services cloud sur AWS GovCloud.