Databricks lève 10 milliards de dollars dans une levée de fonds en Série J, avec une valorisation de 62 milliards de dollars

décembre 2024 par Marc Jacob

Databricks a mené une levée de fonds en série J : l’entreprise lève 10 milliards de dollars de financement non dilutif et a déjà récolté 8,6 milliards de dollars à ce jour. Cette levée, qui valorise Databricks à 62 milliards de dollars, est menée par Thrive Capital. Participent également à ce tour de table : Andreessen Horowitz, DST Global, GIC, Insight Partners et WCM Investment Management. Parmi les autres participants figurent l’investisseur historique Ontario Teachers’ Pension Plan, et de nouveaux investisseurs, dont ICONIQ Growth, MGX, Sands Capital et Wellington Management.

L’entreprise a connu une croissance accélérée (plus de 60 % d’une année sur l’autre) au cours des derniers trimestres, principalement en raison de l’intérêt sans précédent pour l’intelligence artificielle. Pour répondre à la demande des clients, Databricks prévoit d’investir ce capital dans de nouveaux produits d’IA, des acquisitions et l’expansion de ses opérations internationales. En plus de soutenir sa croissance, ce capital sera utilisé pour pour fournir de la liquidité aux collaborateurs, actuels et anciens, ainsi que pour payer les taxes associées. Enfin, ce trimestre marque une étape importante pour l’entreprise, qui prévoit d’atteindre pour la première fois un flux de trésorerie positif.

La Data Intelligence Platform de Databricks démocratise l’accès aux données et à l’IA, permettant aux organisations d’exploiter plus facilement la puissance de leurs données pour des applications d’analytique, de machine learning et d’IA agentique. Construite sur des formats de données ouverts et des normes architecturales, la plateforme permet d’optimiser les coûts et la gestion des risques avec précision. Les clients utilisent la Data Intelligence Platform pour une variété d’usages : identifier et traiter les maladies, identifier de nouvelles façons de lutter contre le changement climatique, détecter la fraude financière, développer des médicaments plus rapidement, réduire le temps d’intervention en santé mentale, réduire les inégalités financières à l’échelle locale et bien plus encore.

« Portée par sa mission de démocratiser les données et l’intelligence artificielle, Databricks s’est imposée comme la plateforme de référence », déclare Joshua Kushner, CEO de Thrive Capital. « Nous avons été témoins de l’exécution irréprochable des équipes, et c’est un honneur d’être partenaire de l’entreprise sur le long terme. »

L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans la dynamique récente de Databricks, qui comprend :

• Une croissance de plus de 60 % par rapport à l’année précédente, pour le troisième trimestre, clos le 31 octobre 2024.

• Un revenu annuel qui devrait dépasser 3 milliards de dollars et un flux de trésorerie positif au quatrième trimestre, qui se termine le 31 janvier 2025.

• Le maintien de marges brutes non-GAAP sur les abonnements supérieures à 80 %.

• Plus de 500 clients générant chacun plus de 1 million de dollars de revenus annuels.

• Des revenus annuels estimés à 600 millions de dollars pour Databricks SQL, la solution de data warehousing, soit une croissance de plus de 150 % par rapport à l’année précédente.

Databricks connaît une croissance rapide portée par son expansion internationale. Pour mieux servir ses clients à l’échelle mondiale, Databricks a également ouvert un nouveau hub régional en Europe, basé à Londres, ainsi qu’un hub pour la région Asie-Pacifique et Japon (APJ) à Singapour, tout en renforçant sa présence en Amérique latine et au Moyen-Orient.