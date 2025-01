Data4 nomme Alexander Oyaert au poste de Chief Investment Officer et annonce un financement bancaire de 3,3 milliards d’euros pour soutenir sa croissance

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Data4 annonce la nomination d’Alexander Oyaert au poste de Chief Investment Officer (CIO). Auparavant Chief of Staff de Data4, Alexander Oyaert sera désormais en charge de toutes les activités de fusions-acquisitions et de financement du groupe. Dès son arrivée Alexander Oyaert s’est distingué en jouant un rôle crucial dans la levée d’un financement bancaire de 3,3 milliards d’euros destiné à soutenir la croissance du groupe, et dont 1,1 milliard d’euros serviront à soutenir de nouveaux projets et de futures acquisitions.

Alexander Oyaert est issu de la prestigieuse Université de Saint-Gallen où il a obtenu un diplôme en finance et est également titulaire d’un diplôme en ingénierie de l’Université Libre de Bruxelles. Avant de rejoindre Data4, Alexander Oyaert a eu l’opportunité de collaborer avec des institutions financières de premier plan telles que Morgan Stanley ou Brookfield Asset Management, en tant que Vice-Président de la division Infrastructure. Il rejoint Data4 en septembre 2024, au poste de Chief of Staff.

Doté d’un solide esprit d’équipe et d’une forte détermination, Alexander Oyaert est également le cofondateur d’une organisation à but non lucratif visant à améliorer le travail des sauveteurs et des secouristes en Belgique.