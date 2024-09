Data4 annonce un investissement majeur de 300 millions d’euros en Grèce pour développer un nouveau campus de data centers

septembre 2024 par Marc Jacob

Le groupe Data4 qui possède déjà une empreinte paneuropéenne, opérant sur plusieurs marchés tels que la France, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, l’Allemagne, entre maintenant sur le marché grec, centre de connectivité prometteur du bassin Méditerranéen.

Un emplacement stratégique et un bassin d’emploi

Le nouveau campus sera situé dans une zone industrielle, garantissant la proximité de ressources énergétiques importantes. ATH1 sera construit sur un terrain de 7,5 hectares à Paiania, et sera alimenté par une capacité électrique de 90 MW.

Les campus de datacenters représentent des catalyseurs pour la création d’emplois, et stimulent l’économie locale. L’ATH1 de Data4 regroupera un large éventail de compétences : cadres, ingénieurs, techniciens, ouvriers, etc. Le groupe estime que d’ici 2030, il aura créé plus de 7 000 emplois permanents sur l’ensemble de ses campus en Europe et plus de 500 emplois permanents sur son campus grec.

La Grèce, un centre stratégique de connectivité

La position avantageuse de la Grèce en tant que plaque tournante entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique en fait un lieu idéal pour les projets de connectivité internationale. L’intégration du pays dans le réseau mondial est renforcée par l’arrivée de plusieurs câbles sous-marins importants, tels que le système de câbles AAE-1, qui relie la Grèce à des marchés clés en Extrême-Orient, au Moyen-Orient et en Afrique.

D’ici fin 2024, 20 câbles sous-marins devraient relier la Grèce aux régions du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord (MENA) et de l’Asie. En parallèle, le marché grec des centres de données connaît une croissance rapide, et la capacité totale du marché devrait plus que doubler d’ici 2030.

Le nombre de centres de données en Europe devrait également être multiplié par 2,5, d’ici 5 ans pour atteindre une capacité installée d’environ 23 GW. Près de la moitié de cette capacité (11 GW) devrait être dédiée à l’intelligence artificielle, selon les études de Data4 ; et la Grèce ne fera pas exception à cette tendance de fond.

Innovation, durabilité et développement de l’IA

Avec l’avènement de l’Intelligence Artificielle (IA), la capacité des centres de données à traiter des milliards de données en temps réel devient d’autant plus cruciale. L’IA exploite la puissance de calcul des centres de données pour analyser, interpréter et prédire les tendances, optimiser la gestion des ressources et améliorer les services essentiels offerts aux citoyens. À une époque où les décisions fondées sur les données sont cruciales, l’infrastructure des centres de données, soutenue par l’intelligence artificielle, est le pilier d’une croissance numérique durable.

Pour assurer cette croissance, Data4 a pour objectif d’obtenir la certification BREEAM avec une note « Excellent » pour ses centres de données en Grèce. Cette certification couvre des critères clés, notamment l’efficacité énergétique, la gestion de l’eau, et les matériaux durables tels que le béton à faible teneur en carbone et la préservation de la biodiversité. En répondant à ces normes rigoureuses, Data4 sera l’un des premiers en Europe, et le tout premier en Grèce, à disposer de centres de données certifiés BREEAM, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de durabilité dans le secteur.

En outre, le groupe Data4 a introduit un certain nombre d’innovations, sur l’ensemble de ses campus en Europe, en vue de réduire son empreinte environnementale, comme l’utilisation de modèles d’IA pour améliorer l’efficacité énergétique et prolonger la durée de vie des équipements grâce à la maintenance prédictive. L’IA est également utilisée pour améliorer la résilience et l’évolutivité des centres de données de l’entreprise, les rendant mieux équipés pour gérer les demandes croissantes des charges de travail de l’IA.