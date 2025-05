Data4 annonce le lancement de la construction de « PAR03 »

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Associé au campus de Marcoussis, lui aussi doté d’une puissance de 250 MW et qui sert actuellement les besoins d’entreprises du CAC40, d’Entreprises de Services du Numérique (cloud privé), et de grandes plateformes de cloud public et de confiance, PAR03 a été pensé comme un site miroir dédié à l’IA. PAR03 s’apparentera ainsi à une infrastructure jumelle du campus de Marcoussis, à proximité immédiate (seulement 3 km), ce qui permettra une interconnexion rapide, fiable et sécurisée entre les deux campus.

Data4 poursuit ainsi son projet de créer le plus grand hub numérique jamais construit en Europe (500 MW sur le pôle Marcoussis-Nozay). Il hébergera une offre à 360 degrés associant tous les types de cloud (privé, public et souverain) et les capacités de calcul inédites nécessaires au développement de l’IA. L’investissement initialement prévu pour ce campus de datacenters, de l’ordre d’un milliard d’euros, a finalement été revu pour atteindre 2 milliards du fait de la croissance de l’IA qui a requis non seulement une densification des infrastructures, mais aussi d’adapter le design du bâtiment aux besoins spécifiques des charges IA.

Développé en collaboration avec les autorités locales, ce projet permettra en outre de chauffer le futur écoquartier de la ville de Nozay grâce à la chaleur émise par les serveurs hébergés dans les datacenters. Il sera également porteur de nouvelles opportunités d’emplois et de montées en compétences au sein du bassin territorial : à terme, plus de 1000 talents seront dédiés chaque jour, à temps plein, au fonctionnement du site et aux diverses activités opérationnelles (informatique, mécanique, électricité…).