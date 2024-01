Data Privacy Week : Ping Identity souligne l’importance de la confiance et de la transparence dans la gestion des données

janvier 2024 par Patrick Harding, Chief Product Architect chez Ping Identity

« La protection de la vie privée est une question de choix, de confiance et d’autonomie des clients dans la gestion de leurs données. Il est décourageant de constater que seuls 10 % des consommateurs font pleinement confiance aux entreprises qui gèrent leurs données d’identité - et il ne devrait pas en être ainsi. Il incombe aux entreprises de veiller à ce que les clients comprennent comment les données sont collectées et qu’ils disposent d’une option claire d’acceptation ou de refus pour se sentir en sécurité et respectés. Cette transparence et cette responsabilité contribuent grandement à susciter la fidélité à la marque, la confiance à long terme et une expérience positive pour le client.

En fin de compte, les clients veulent simplement savoir que leurs données sont protégées et non exploitées. La majorité (61 %) des consommateurs du monde entier déclarent que le fait de disposer de lois sur la protection de la vie privée promulguées pour protéger leurs données et de savoir que le site commercial se conforme à ces réglementations les rassure lorsqu’ils communiquent leurs informations en ligne.

La « semaine de la protection des données » est une excellente occasion de souligner la valeur de la gestion décentralisée des identités, qui améliore la sécurité et la confidentialité des données et permet aux utilisateurs de contrôler leurs données tout en réduisant la charge liée à la conformité pour les entreprises. »