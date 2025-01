Data Privacy Day/Journée européenne de la protection des données : commentaire de Richard Cassidy, RSSI de Rubrik

janvier 2025 par Richard Cassidy, RSSI chez Rubrik

"Face à l’évolution rapide et à la montée en puissance de l’IA, les organisations doivent maintenir une compréhension complète et continue de leur inventaire de données : identifier où se trouvent les informations sensibles et garantir qu’elles sont protégées par une posture de sécurité adaptée. L’un des meilleurs moyens pour les responsables de la sécurité de garantir une conformité durable et d’offrir des assurances solides à leurs clients est d’intégrer la confidentialité des données dès la conception dans chaque système, processus et opération qu’ils développent. Ils doivent également collaborer étroitement avec les principales parties prenantes, y compris les équipes juridiques et de conformité. La protection de la vie privée n’est pas seulement une responsabilité en matière de sécurité - elle incombe à tous les services de l’entreprise."

"A l’occasion de Data Privacy Day 2025, l’intelligence artificielle devrait figurer en tête de liste des priorités de tous les responsables de la sécurité et de la technologie - en particulier avec la navigation entre les mandats et réglementations concurrentes dans le monde entier. Pour les entreprises internationales, il sera essentiel de maîtriser l’ensemble des lois afin de s’assurer qu’elles exploitent l’IA de manière réglementée. La non-conformité peut entraîner des dommages financiers et de réputation coûteux."

En tant que spécialiste de la sécurité des données Zéro Trust, Rubrik a pour mission de sécuriser les données du monde entier. La société permet aux organisations de renforcer leur résilience contre les cyberattaques, les menaces internes et les perturbations opérationnelles. Rubrik Security Cloud, alimenté par le Machine Learning, sécurise les données à travers les applications d’entreprise, cloud et SaaS. La société aide les organisations à préserver l’intégrité de leurs données, à garantir leur disponibilité même dans des conditions défavorables, à surveiller en continu les risques et menaces liés aux données, et à restaurer leurs activités grâce à leurs données en cas d’attaque contre leur infrastructure.