Damien Benazet, Tanium : De la remédiation automatisée de vulnérabilités à la remise en conformité, tout en passant par l’expérience utilisateur

septembre 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Damien Benazet : Notre annonce technologique majeure cette année est le Autonomous Endpoint Management (AEM). Le Gartner nous en a crédité la primeur car nous sommes en effet la première plateforme de gestion de endpoints qui est capable de vous emmener dans une gestion autonome de ceux-ci. Traitant un ensemble de cas d’usages nécessaires aux opérations et à la sécurité d’une DSI, le tout fédéré par une donnée enrichie pour vous donner les clés d’un parc maîtrisé mais automatisé. De la remédiation automatisée de vulnérabilités à la remise en conformité, tout en passant par l’expérience utilisateur.

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Damien Benazet : « Pourquoi choisir entre sécuriser son parc IT ou optimiser ses coûts. » C’est un thème que l’on présente en collaboration avec notre client Nexans. Trop souvent c’est un aspect où les décideurs IT doivent trancher alors que non, on peut arriver en 2024 à améliorer sa posture de sécurité tout en ayant fait des économies. Cela passe notamment par la rationalisation de ses outils IT et la convergence vers des solutions de type « plateforme », pour arrêter les « point solutions », très chères et souvent peu utilisées à leur plein potentiel.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Damien Benazet : AEM ira encore plus loin en 2025, tout comme l’expérience des voitures autonomes. Au début on vous oblige à garder les mains sur le volant, puis petit à petit on vous propose de faire certaines actions à votre place (ex : un créneau, ou bien patcher vos endpoints). Nous augmenterons également notre couverture avec la gestion des containers par exemple.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2024/2025 ?

Damien Benazet : Renforcer notre positionnement sur cet axe qu’est la rationalisation des outils au sein d’une DSI pour aider les entreprises à réaliser des économies via le « platform to platform » où des solutions de plateforme de gestion peuvent discuter de manière exhaustive avec des solutions de plateforme de process et d’opérations d’entreprise (ex : ServiceNow).

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Damien Benazet : Cela vous dirait d’avoir une CMDB rafraichie quotidiennement pour l’ensemble de votre parc y compris les workstations ?

Obtenir 95+% de compliance sur vos campagnes de patch ?

Réduire vos vulnérabilités via le maintien à jour automatique de vos applications tierces ?

C’est ce que l’on fait chez nos clients.