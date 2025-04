Daan Tech a choisi le Cloud Privé Infogéré d’Aqua Ray

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Fondée en 2016, Daan Tech conçoit, fabrique et commercialise des appareils électroniques et électroménagers innovants pour répondre aux grands enjeux du 21e siècle. Son premier produit, Bob le mini lave-vaisselle éco-compact, s’est écoulé à plusieurs milliers d’exemplaires. L’entreprise, qui prévoit de lancer un appareil de cuisson multifonction révolutionnaire d’ici fin 2025, recherchait une solution d’hébergement correspondant plus à ses exigences en termes d’indépendance numérique. Elle souhaitait donc choisir une solution 100% française et privilégier des acteurs locaux et indépendants des grands clouds publics internationaux, afin de garantir la souveraineté de ses données et de renforcer la sécurité.

« Nous avions besoin d’une solution plus performante, plus flexible et alignée avec nos valeurs, tout en restant accessible. » déclare Luc Hascoët, Responsable Web chez Daan Tech

Le choix d’Aqua Ray : un hébergement sécurisé, indépendant et conforme aux normes les plus strictes

C’est pourquoi, elle s’est tournée vers Aqua Ray, un hébergeur français indépendant, qui répondait à tous ses critères. Engagée, l’entreprise revendique son indépendance technique vis à vis des GAFAM. Elle est donc propriétaire et exploite son propre centre de données (certifié Tier IV par l’Ultime Institute).

En optant pour l’hébergement infogéré d’Aqua Ray, Daan Tech bénéficie ainsi d’une infrastructure, localisée en France, conforme aux normes de sécurité les plus strictes, assurant la protection et la confidentialité de ses données. Elle dispose également d’une infrastructure fiable, performante et flexible, avec un service client réactif. La solution s’adapte aussi aux besoins évolutifs de l’entreprise, notamment en période de forte affluence.

Les besoins de Daan Tech :

• Réduire les coûts tout en maintenant les performances.

• Renforcer l’indépendance numérique en migrant vers une infrastructure française.

• Anticiper les pics de trafic, notamment lors de campagnes de communication ou d’événements médiatiques.

• Optimiser la gestion de ses différents sites : e-commerces et environnements de préproduction.

Une solution gagnante pour Daan Tech

Les produits Aqua Ray utilisés

par Daan Tech

• Cloud Privé Infogéré (6 vCPU, 24 Go de RAM, 400 Go de STO, 5 systèmes inclus) : Une infrastructure adaptée et optimisée pour un hébergement fluide et performant des sites Web et des environnements de test de Daan Tech.

• Infogérance : Une assistance efficace et un accompagnement personnalisé pour toutes les opérations techniques.

Daan Tech est pleinement satisfait de sa collaboration avec Aqua Ray, mettant en avant la qualité du service client, l’expertise des équipes techniques et une baisse notable des coûts.