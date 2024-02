Cyril Simonnet rejoint SEKOIA.IO au poste de Chief Revenue Officer

février 2024 par Marc Jacob

Fort de plus de vingt années d’expérience acquise à des postes de direction stratégique et régionale, au sein d’entreprises internationales du monde du cloud et de la cybersécurité, telle Cortex by Palo Alto Networks, où il a été VP Régional, ou encore Qualys, Verizon, Varonis et Symantec entre autres, cet expert international en cybersécurité reconnu vient apporter ses solides compétences techniques et commerciales pour accompagner Sekoia.io dans ses objectifs de croissance et de développement à l’international.

Dans un contexte de montée en puissance des enjeux de cybersécurité des entreprises européennes et internationales, Cyril Simonnet aura notamment en charge de mettre en œuvre les priorités stratégiques qui permettront à Sekoia.io de trouver de nouvelles opportunités de croissance dans les régions clés où elle est déjà présente mais également sur de nouveaux marchés comme le Moyen-Orient.

Quelques semaines à peine après l’arrivée de Guillaume Poupard au conseil d’administration de Sekoia.io, et une levée record en série A de 35M€ réalisée mi-2023, la nomination de Cyril Simonnet confirme le tournant amorcé par l’entreprise pour devenir le leader de la détection et réponse cyber en Europe et au-delà.