Cyllene et Megaport deviennent partenaires

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

En associant l’agilité réseau de Megaport et l’expertise cloud de Cyllene, accédez à une connectivité vers les principaux fournisseurs de services cloud et réseaux mondiaux. Une gestion IT simplifiée, des performances optimales et une évolutivité sans limite pour accompagner votre croissance numérique.

Dans un contexte où la sécurisation des réseaux est un enjeu majeur, Cyllene et Megaport unissent leurs forces pour offrir une connectivité évolutive et sécurisée.

Ce partenariat répond aux besoins croissants des entreprises en matière de flexibilité, tout en assurant une protection renforcée contre les menaces.

Flexibilité et Évolutivité : Ajustez vos ressources réseau et cloud en fonction de vos besoins réels, sans engagement rigide.

Sécurité Renforcée : Profitez de connexions réseau privées et sécurisées pour protéger vos données sensibles et garantir votre conformité.

Performance Optimale : Optimisez vos applications et services grâce à une connectivité cloud rapide et fiable, réduisant la latence et augmentant la productivité.

Gestion simplifiée : Gérez facilement vos connexions réseau et vos ressources cloud via des plateformes intuitives, simplifiant ainsi la gestion de votre infrastructure IT.

Optimisation des coûts : Payez uniquement pour ce que vous utilisez, avec une facturation transparente et flexible.

Grâce à leur présence dans tous les principaux datacenters français, Megaport et Cyllene offrent une connectivité maximale, garantissant une couverture de bout en bout, sécurisée et flexible.

Ce partenariat permet désormais d’adresser tout type de client, où qu’il soit, avec une infrastructure IT fiable et adaptée à leurs besoins.