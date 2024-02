Cyllene annonce l’acquisition de Scasicomp

février 2024 par Marc Jacob

Cette opération stratégique, renforce significativement la présence de Cyllene sur le territoire national, notamment avec l’ouverture de nouveaux points de présence à Nantes, Arras et Aix-en-Provence, tout en consolidant ses positions clés à Lyon et à Paris.

Depuis 30 ans, Scasicomp, spécialiste des infrastructures Cloud, avec un CA de plus de 15M€ et 40 collaborateurs, accompagne les entreprises dans la gestion sécurisée de leurs données, la valorisation de leurs informations et la transformation de leur SI. Les équipes assurent la conception, le déploiement, le maintien en condition opérationnelle, l’hébergement et les services managés des architectures de données On-Premise et Cloud.

Cette acquisition marque une étape significative dans la stratégie de croissance de Cyllene, élargissant sa présence sur le territoire national en unifiant des expertises complémentaires dans plusieurs régions clés. Avec désormais 15 implantations, Cyllene consolide sa présence géographique.

« En intégrant les équipes de Scasicomp, nous renforçons notre capacité à fournir des solutions complètes à nos clients sur l’hexagone », précise Olivier Poelaert, Président de Cyllene.

Accompagné depuis 2022, par le consortium Amundi Private Equity Funds, UI Investissement et Société Générale Capital Partenaires, Cyllene poursuit sa stratégie d’expansion pour franchir le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2028.

Au travers de cette nouvelle acquisition, Cyllene complète ses équipes d’experts et ancre toujours plus son positionnement d’acteur majeur français de la transformation digitale autour de 2 axes stratégiques :

• Synergie des Métiers : l’union des compétences de Cyllene et de Scasicomp renforce la capacité à offrir une expertise élargie sur de nouvelles technologies.

• Maillage national renforcé : permet de consolider son maillage national et d’offrir une plus grande disponibilité géographique ainsi que des solutions adaptées localement aux besoins spécifiques des clients.