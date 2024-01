CYBIAH et Board of Cyber s’associent pour renforcer la cybersécurité des PME et des collectivités territoriales

janvier 2024 par Marc Jacob

CYBIAH, le pôle européen d’innovation numérique coordonné par le Campus Cyber, annonce un partenariat stratégique avec Board of Cyber, start-up spécialisée dans la gestion du risque cyber. Ce partenariat vise à renforcer la cybersécurité des PME et des collectivités territoriales d’Île-de-France. Dans le parcours d’accompagnement de CYBIAH, Board of Cyber intervient dans la phase initiale à travers sa solution SaaS Security Rating® pour évaluer la performance cyber des bénéficiaires.

L’initiative CYBIAH doit permettre aux PME et collectivités territoriales d’Île-de France de renforcer leur cybersécurité grâce à un parcours d’accompagnement personnalisé décliné en quatre phases : Embarquement, Diagnostic, Services, et Pérennisation.

1/ EMBARQUEMENT : Évaluation par un expert CYBIAH de la maturité des bénéficiaires grâce à la solution SaaS Security Rating® de Board of Cyber.

2/ DIAGNOSTIC : Réalisation d’un diagnostic complet et proposition d’un plan de remédiation et de sécurisation.

3/ SERVICES : Aide au choix et à la mise en place de services sur mesure.

4/ PERENNISATION : Consolidation et déploiement des solutions testées en mobilisant des dispositifs complémen-taires.

Dans la première phase dite d’Embarquement, Board of Cyber propose sa solution SaaS Security Rating® de notation cyber, non intrusive et automatisée. Cette notation inclut une évaluation de la performance cyber, sur la base d’une analyse de la surface d’attaque externe, mais également des explications détaillées pour chaque problème détecté. Board of Cyber apporte également son expertise en matière d’évaluation de la maturité cyber de l’entité, avec un questionnaire court portant sur les besoins et sur l’organisation mise en place.

Cette double évaluation – composée de la notation et du questionnaire – est réalisée en continu, tout au long du parcours d’accompagnement CYBIAH et permet aux bénéficiaires de comprendre les risques auxquels ils sont exposés et de prendre les mesures nécessaires pour les maîtriser. Les PME et collectivités territoriales peuvent ainsi mesurer l’évolution de leur performance et de leur montée en maturité cyber.