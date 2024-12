CYBI

décembre 2024 par Marc Jacob

Contact : Lauret NOË

Année de création : 2022

Activités :

Cybi est un éditeur de solutions en cybersécurité qui met l’intelligence artificielle au cœur de ses technologies pour détecter, analyser et neutraliser les menaces de manière proactive et évolutive.

Description du produit phare pour 2025 :

SCUBA est une solution de cybersécurité avancée qui utilise l’intelligence artificielle pour détecter, corréler et neutraliser les menaces en temps réel. Flexible et évolutive, elle offre une vue d’ensemble des risques, assurant une protection proactive tout en minimisant l’impact opérationnel.

Adresse du site Internet : www.cybi.fr

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

La stratégie de Cybi repose sur l’innovation en cybersécurité via l’IA et un modèle 100 % indirect, soutenue par des accompagnements stratégiques comme l’accélérateur Hexatrust. Cette approche combine innovation produit et présence internationale pour répondre efficacement aux défis actuels et futurs.