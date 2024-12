Cybersécurité : top 10 des tendances pour les MSP en 2025 selon Acronis

décembre 2024 par Acronis

En 2025, les professionnels de l’IT que sont les fournisseurs de services managés (MSP) devraient vivre un moment clé. En effet, ils sont à un carrefour où la convergence de la rapidité de la transformation numérique et des exigences de plus en plus fortes des clients va présenter aussi bien des défis que des opportunités. Alors que les entreprises s’efforcent de respecter des normes de cybersécurité de plus en plus strictes dans le contexte d’adoption de services cloud et de solutions IoT, les MSP doivent relever ces défis et les exploiter pour stimuler leur croissance. Acronis, dresse la liste des principales tendances qui vont façonner le secteur des MSP en 2025.

« En s’adaptant proactivement aux nouveaux besoins de leurs clients, les MSP peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle, renforcer leurs relations et, en fin de compte, transformer les obstacles potentiels en voies d’innovation et de réussite. Pour rester compétitifs, ils doivent impérativement suivre le rythme et demeurer à la pointe dans un monde où l’adaptabilité est cruciale pour attirer et fidéliser les clients. » explique Gaidar Magdanurov, Président d’Acronis.

L’automatisation pilotée par l’IA établit de nouvelles normes

L’automatisation pilotée par l’IA est aujourd’hui un élément fondateur des pratiques de cybersécurité modernes, établissant une norme sectorielle pour prévenir les menaces en constante évolution. L’IA est utilisée pour la maintenance prédictive, la gestion des correctifs, l’évaluation des vulnérabilités et les simulations de phishing. De plus, l’IA automatise le traitement des tickets grâce à des réponses prédéfinies, des chatbots et des actions automatiques. Les MSP ont de plus en plus recours à l’IA pour surveiller les comportements suspects, automatiser les réponses aux cybermenaces et prévenir les actions malveillantes.

Implémenter le modèle Zero Trust

Le modèle Zero Trust va s’imposer comme l’approche par défaut pour la sécurité des réseaux, modifiant fondamentalement la manière dont les entreprises gèrent l’accès des utilisateurs et protègent les ressources informatiques. Ce changement est dû à la prise de conscience que les modèles traditionnels de sécurité périmétrique ne suffisent plus à faire face aux complexités et aux menaces des environnements numériques modernes. Les MSP doivent intégrer les principes du modèle Zero Trust à leurs offres de services pour pouvoir proposer des solutions robustes et évolutives, conformes aux exigences de leurs clients et aux réglementations.

Maîtriser l’adoption du multicloud

Avec la tendance croissante à l’adoption du multicloud en 2025, la plupart des MSP devront gérer plusieurs environnements cloud pour optimiser les coûts et les performances. Les stratégies multicloud étant devenues essentielles pour les infrastructures informatiques modernes, les MSP prennent déjà en charge le multicloud dans le cadre de leurs offres de services. En 2025, la technologie ne sera plus un simple atout, mais une nécessité, en tant que composant critique des infrastructures informatiques actuelles.

Opter pour des plates-formes de cybersécurité intégrées

Les plates-formes de cybersécurité intégrées sont désormais des composants essentiels des stratégies organisationnelles, ce qui témoigne d’un changement de perception de la cybersécurité par les entreprises. La cybersécurité n’est plus une solution autonome, mais un élément interconnecté à la continuité des activités et à la gestion des terminaux. Cette approche holistique garantit aux entreprises qu’elles peuvent se défendre contre les menaces et maintenir une résilience opérationnelle face aux perturbations. En 2025, les MSP devront proposer des solutions de sécurité intégrées et complètes pour se positionner comme des partenaires critiques dans le cadre du renforcement à long terme de la résilience et de la maturité de leurs clients en matière de cybersécurité.

La gestion des objets connectés devient incontournable

Au-delà des terminaux classiques, les MSP doivent prendre en charge les terminaux de l’Internet des objets (IoT). Si la technologie IoT améliore l’efficacité opérationnelle et permet de mettre en œuvre des solutions innovantes, elle constitue également une cible en tant que point d’entrée. Les MSP doivent appliquer des protocoles de sécurité et de gestion IoT pour garantir la protection de tous les terminaux connectés.

Adopter la verticalisation et la formation

La concurrence entre les MSP s’intensifie. Avant la pandémie, la plupart des MSP ne servaient que des clients de proximité. Or pendant et depuis la pandémie de COVID-19, même les plus petits MSP ont commencé à proposer des services à des clients distants, dans d’autres États et même à l’étranger. Cette portée étendue associée à l’essor du télétravail implique que les MSP doivent différencier leurs offres pour rester compétitifs. Les MSP se spécialisent dans des secteurs d’activité soumis à des exigences de conformité, des besoins propres et des logiciels spécialisés. Les réglementations de conformité devenant de plus en plus strictes, les MSP ont souvent besoin de compétences plus pointues pour répondre aux besoins de différents secteurs, ce qui leur impose de choisir des segments verticaux spécifiques où apporter la meilleure valeur ajoutée. Pour rester compétitifs, les MSP doivent également envisager d’investir dans la formation continue et le développement des compétences, de sorte que leur personnel et leurs techniciens informatiques disposent des compétences nécessaires pour fournir des services spécialisés dans différents secteurs et régions.

Assistance aux télétravailleurs

Le passage aux environnements de télétravail partiel ou exclusif est en train de devenir la norme pour les entreprises. Les MSP et les professionnels de l’informatique d’entreprise doivent adapter leurs stratégies, outils et méthodologies pour prendre en charge efficacement cette main-d’œuvre en évolution, tout en conciliant commodité et productivité avec cybersécurité et conformité réglementaire.

Tendances du modèle Everything as a Service

Le concept XaaS (Everything as a Service) gagne rapidement du terrain dans divers secteurs et modifie fondamentalement la manière dont les entreprises consomment la technologie et les services. Ce modèle va au-delà des logiciels et infrastructures traditionnels pour englober de nombreux services, notamment le stockage des données, la cybersécurité, la sauvegarde, les applications et le conseil. Les MSP doivent s’adapter aux offres de services par abonnement pour répondre à la demande des clients.

Croissance de l’analytique prédictive

L’analytique prédictive, déjà en plein essor, devrait devenir incontournable en 2025, les MSP cherchant à exploiter des volumes de données considérables. Grâce aux progrès de l’intelligence artificielle et des technologies de collecte de données, les entreprises peuvent désormais analyser des données historiques et en temps réel pour prévoir les tendances, les comportements et les résultats futurs. Cette évolution transforme fondamentalement les processus de prise de décision de nombreux secteurs. La protection des données utilisées dans le traitement par l’IA devient toutefois critique, car les cyberpirates peuvent manipuler les décisions pilotées par l’IA en modifiant les données sur lesquelles l’IA s’appuie pour sa formation ou son exécution.

Importance croissante de l’efficacité énergétique

L’approvisionnement en électricité des centres de données exécutant des ressources d’IA complexes devient un problème, car l’efficacité énergétique a une incidence directe sur la capacité d’une entreprise à exécuter des calculs complexes. En conséquence, de plus en plus de clients vont chercher des solutions d’économie d’énergie. Pour les MSP, c’est l’occasion de proposer des services qui aident les clients à mieux utiliser l’énergie dans les centres de données en optimisant les ressources et en les conseillant sur les bonnes pratiques de gestion des coûts opérationnels et d’impact environnemental.