Cybersécurité mondiale : Pierre Launay expert NoCode répond

juillet 2024 par Pierre Launay, Président du Syndicat Français des Professionnels du NoCode

Le SFPN (Syndicat Français des Professionnels du NoCode) en profite pour rappeler à quel point les ressources sont sous tension et comment le NoCode et le LowCode peuvent offrir des solutions durables. La cybersécurité sera d’ailleurs l’un des thèmes majeurs du NoCode Summit 2024, qui se tiendra en octobre prochain à Station F, Paris.

Les questions suivantes seront abordées :

Comment les technologies NoCode et LowCode peuvent-elles permettre aux entreprises de libérer des ressources de développement pour s’attaquer à des problèmes de cybersécurité hautement sensibles ?

Comment le NoCode et le LowCode peuvent-ils multiplier les ressources et permettre à chacun de créer des solutions pour plus de sécurité ?

Comment les responsables RSSI des grandes entreprises peuvent retrouver des marges de manœuvre pour adresser ces enjeux, grâce au NoCode et LowCode ?

Comment promouvoir le développement technologique de manière sûre et consciente ?

Pierre Launay, président du SFPN, ajoute : « Dans un contexte où les trois quarts des RSSI déclarent que leur organisation a été confrontée à un incident de sécurité applicative au cours des deux dernières années, les outils NoCode et LowCode apportent de nouvelles options pour dégager des ressources et trouver des solutions pour minimiser le risque. »