Cybersécurité : les 5 défis que les entreprises doivent planifier en 2025

décembre 2024 par SentinelOne

L’état de la cybersécurité et le profil des menaces et des cybercriminels actuels indiquent que relever les défis de 2025 nécessitera de prendre des mesures proactives et significatives. Qu’est-ce que cela signifie en pratique ? Les experts de SentinelOne engagent les entreprises à prioriser les domaines clés suivants lorsqu’elles planifieront l’année à venir.

1/ Améliorer la visibilité et la détection des menaces : Il est essentiel de surveiller les technologies insuffisamment sécurisées, telles que les dispositifs périphériques et les services d’IA hébergés dans le cloud. Les entreprises peuvent investir dans des solutions qui offrent une visibilité approfondie sur l’activité du réseau et le comportement des endpoints.

2/ Favoriser la collaboration : Les entreprises doivent briser les silos en partageant les renseignements sur les menaces avec l’écosystème de l’industrie et les partenaires gouvernementaux. Un dialogue ouvert et une coopération entre tous ces acteurs permettront de contrer plus facilement les menaces collectives.

3/ Renforcer les cadres réglementaires et juridiques : Il est essentiel de plaider en faveur de réformes qui réduisent les obstacles juridiques au partage d’information, tout en tenant les fournisseurs et prestataires responsables de leur rôle dans l’écosystème de sécurité.

4/ Investir dans la résilience : Pour renforcer les défenses contre les ransomwares et le vol de données, il est essentiel de sécuriser les identifiants, en mettant en œuvre des plans de récupération solides et en sensibilisant les employés aux nouveaux vecteurs d’attaque.

5/ S’attaquer aux vulnérabilités négligées : Il est important de reconsidérer les idées reçues sur la sécurité des Mac ou la confiance accordée aux outils de cryptage intégrés et d’adopter des mesures pour atténuer les risques dans ces domaines.

La voie à suivre exige un leadership fort, des actions décisives et une volonté d’accepter le changement. Les succès passés des cybercriminels renforcent l’idée que les entreprises ont besoin d’aide pour mettre en place une cybersécurité efficace.