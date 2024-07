Cybersécurité : Des élections législatives sous tension

juillet 2024 par Cloudflare

Il en ressort que 3 partis politiques français ont été visés par des tentatives d’attaques :

• Le premier a subi une attaque DDoS le 23 juin, avec un pic évalué à 68 000 requêtes/seconde (R/S), puis une seconde le 29 juin (veille du scrutin) à 20 000 R/S. Bien que ces volumes soient limités à l’échelle de Cloudflare, ils peuvent être dévastateurs pour les sites web non protégés et non habitués à recevoir de tels niveaux de trafic.

• Le deuxième parti été touché les 24, 27 et le 29 juin. La seconde attaque a été la plus conséquente avec un volume de 118 000 R/S et totalisant in fine 610 millions de requêtes sur la journée.

• Le troisième parti enfin a été attaqué dans la soirée du 29 juin et plusieurs tentatives ont été bloquées par Cloudflare le jour même de l’élection, le 30 juin. Le pic d’activité visant ce parti a atteint près de 40 000 r/s à 21 h heure locale et a totalisé 620 millions de requêtes sur la journée.

Cloudflare a également observé des évolutions de trafic tout au long de la journée le 30 juin à savoir le jour du scrutin. S’il a été relativement stable en début de journée, il a recommencé à augmenter après 17h45 alors que les premières tendances commencent à fuiter sur les réseaux sociaux et dans la presse étrangère. Enfin, il a connu un pic à 20h00 alors que les bureaux de vote fermaient et que les premières projections étaient annoncées.