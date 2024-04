CyberSecura devient partenaire de Pépite oZer !

avril 2024 par Marc Jacob

CyberSecura, entreprise grenobloise spécialisée en conseil et services innovants en cybersécurité et conformité réglementaire au RGPD, et Pépite oZer, Pôle Etudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat ont récemment officialisé leur partenariat ! CyberSecura aura ainsi le plaisir d’accompagner les étudiants porteurs de projets dans l’anticipation, la gestion et la maîtrise de leurs enjeux de cybersécurité et de conformité réglementaire au RGPD.

Accompagner les étudiants dans leur projet entrepreneurial

Pépite oZer s’adresse à tous les étudiants et jeunes diplômés de l’Académie de Grenoble, et les accompagne dans la concrétisation de leur projet entrepreneurial, au travers notamment d’actions de sensibilisation, de collaboration (avec d’autres établissements, avec des professionnels), et de formation ou d’accompagnement. Depuis de nombreuses années, et afin de répondre à cette mission de transfert de l’esprit entrepreneurial, Pépite oZer s’est entouré d’une multiplicité de partenaires au service de l’entrepreneuriat étudiant. C’est dans ce cadre-là que CyberSecura a le plaisir de devenir un contact privilégié pour Pépite oZer, et dans le cadre de l’accompagnement des étudiants entrepreneurs sur leurs enjeux liés à la cybersécurité ou à la conformité réglementaire au RGPD. Une première rencontre a eu lieu en janvier 2024, rencontre durant laquelle Monsieur Rozier, co-fondateur de CyberSecura et expert senior en RGPD, a eu le plaisir de faire la connaissance d’une demi-douzaine de start-ups pré-sélectionnées en fonction de l’ampleur de leurs enjeux de conformité réglementaire.

CyberSecura, prestataire de CountAct, une ancienne Pépite oZer

Actuellement, CyberSecura a le plaisir d’accompagner CountAct, une ancienne start-up de Pépite oZer. CountAct est une entreprise proposant une application de gestion des évacuations d’urgence. Depuis deux ans, CyberSecura accompagne l’entreprise sur ses enjeux de sécurité applicative, de protection des données personnelles et de conformité réglementaire au RGPD, à travers des prestations de DPO et RSSI externalisés en temps partagé. Ces prestations peuvent démarrer à partir d’une demi-journée par mois, permettant ainsi aux plus petites start-ups d’initier leurs actions de sécurisation et de mise en conformité de leurs activités facilement.