Cyberprotect et Dattak lancent une solution de protection et de cyber assurance

mars 2024 par Marc Jacob

Une menace cyber qui pèse de plus en plus sur les entreprises

Le cloud, l’intelligence artificielle, le durcissement de la réglementation (NIS2), un contexte géopolitique tendu, accentué par des évènements comme les Jeux Olympiques à Paris… Autant de facteurs qui viennent redessiner les contours de la cybersécurité en France en 2024. Les attaques, de plus en plus sophistiquées se répètent et représentent une menace accrue pour toutes les organisations françaises, parmi lesquelles les PME et ETI sont des cibles de choix. Plus de 50% d’entre elles ont subi une tentative de cyberattaque en 2022 et plus de 60% des entreprises attaquées font faillite dans les 18 mois qui suivent.

Souvent moins bien protégées, les PME ne disposent pas toujours des ressources pour se prémunir de ce risque devenu majeur, cyberprotect et Dattak s’associent pour leur proposer l’offre la plus efficace et accessible du marché en combinant des outils de cybersécurité et de supervision, avec une couverture d’assurance complète, permettant une indemnisation en cas d’attaque.

Une protection proactive et continue pour réduire le risque cyber

Cyber 360° offre une protection proactive en continu : l’offre inclut la surveillance des postes de travail et des serveurs 24/7 grâce au SOC cyberprotect. Toutes les informations collectées sont corrélées et analysées afin de fournir des recommandations pour améliorer la cybersécurité. Un portail est disponible pour suivre en temps réel les indicateurs clés liés à l’état de santé du SI.

Grâce aux services de Dattak, en cas d’attaque, l’entreprise bénéficie d’une réponse à incident instantanée avec des experts cyber, juridiques et en communication permettant de contenir et remédier à l’attaque, limitant ainsi l’impact sur son activité. Une fois l’attaque endiguée, les équipes restaurent l’intégralité des données et du système informatique pour relancer le plus rapidement l’activité de l’entreprise. Cet éventail de services est complété par des outils de prévention, comme le simulateur de phishing, qui permet de former les collaborateurs de l’entreprise à identifier et donc à se protéger de ce type d’attaque.

Les garanties assurantielles les plus complètes et accessibles du marché

Cyber 360° propose la couverture d’assurance cyber la plus exhaustive du marché, adressant plus de 99% des scénarios possibles. L’assurance Cyber 360° va même jusqu’à couvrir les conséquences de l’erreur humaine (suppression de données involontaire par exemple), la fuite de données, et est la seule à prendre en compte la fraude par mail, même sans intrusion.

L’offre et le parcours de souscription de Cyber 360° ont été spécifiquement conçus pour répondre aux besoins uniques des TPE, PME et ETI. La souscription est simple et rapide, les souscripteurs bénéficient d’une éligibilité immédiate, sans questionnaire préalable supplémentaire. Le coût de l’assurance est adapté à la posture cyber de l’organisation, chaque action améliorant sa sécurité impactant positivement le tarif d’assurance.

Cyber 360° en résumé

Cyber 360° propose une panoplie complète d’outils et de ressources essentielles de protection contre les cybermenaces…

• Cybersurveillance 24/7

• Corrélation, analyse, validation des événements à risque

• Portail dédié pour suivre en temps réel les indicateurs cyber

• Réponse à incident instantanée 24/7

• Couverture d’assurance complète en cas :

o D’intrusion malveillante

o D’erreur humaine

o De fraude par e-mail

…ainsi que des garanties solides en cas d’attaque :

• Indemnisation des pertes d’exploitation

• Indemnisation des frais de rétablissement du SI et des données

• Responsabilité civile cyber vis à vis de tiers (en cas de fuite de données, de transmission de virus et de divulgation d’informations dans les médias)

• Fuites de données (frais d’investigation, frais de notifications aux autorités compétentes dont la CNIL, frais d’avocats et d’indemnisation des tiers, frais de monitoring, c’est-à-dire les frais d’investigations quant à l’utilisation frauduleuse des données sur le darknet après la fuite pour notifier et limiter au maximum cette utilisation frauduleuse). Négociation et paiement de demandes de rançon

• Indemnisation des cyber-fraudes et des surfacturations téléphoniques