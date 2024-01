CyberNews révèle une fuite de 26 milliards d’enregistrements

janvier 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Des chercheurs en cybersécurité ont annoncé qu’une base de données contenant plus de 26 milliards d’enregistrements de données divulgués a été découverte.

Selon les chercheurs de Security Discovery et CyberNews, la base de données récemment découverte a une taille de 12 téraoctets et mérite le titre de MOAB (Mother of all breaches).