Cybermois 2024 : comment les entreprises européennes peuvent renforcer leur résilience face aux cybermenaces

octobre 2024 par Anouck Teiller, Chief Strategy Officer chez HarfangLab

Aujourd’hui, les entreprises européennes sont confrontées à des défis de plus en plus importants dans un paysage de menaces en constante évolution. L’Union Européenne, avec des régulations telles que le RGPD, DORA et NIS 2, impose des standards élevés pour garantir la sécurité des données et la protection des infrastructures critiques. Ces régulations envoient un signal fort aux entreprises, les incitant à prioriser la cyberdéfense face aux risques numériques. À l’occasion du mois de sensibilisation à la cybersécurité, Anouck Teiller, Chief Strategy Officer chez HarfangLab, explique :

« Les entreprises européennes sont bien conscientes des cybermenaces, mais elles doivent trouver un équilibre entre la nécessité de renforcer leurs défenses et les contraintes budgétaires, les priorités multiples et la difficulté d’attirer des talents en cybersécurité. Dans un contexte où les menaces évoluent constamment, savoir identifier les risques réels et y répondre de manière stratégique est non seulement une preuve d’avance, mais surtout une nécessité pour préserver son indépendance, son avantage économique et, en fin de compte, sa survie en tant qu’organisation.

L’Union européenne est à l’avant-garde mondiale en matière de régulations liées à la cybersécurité, avec des standards élevés imposés dans tous les États membres. Ces régulations envoient un signal clair : la cyberdéfense et la protection des données doivent être des priorités absolues.

Contrairement aux idées reçues, la majorité des PME européennes (plus de 77 %) considèrent ces exigences de conformité comme un investissement rentable. Ces réglementations renforcent non seulement la sécurité, mais offrent aussi un véritable avantage concurrentiel sur la scène mondiale. 73 % des décideurs en matière de sécurité IT estiment que ces régulations améliorent la réputation internationale des entreprises européennes.

Face à un paysage de menaces en constante évolution, ces régulations permettent aux entreprises de traiter la cybersécurité au-delà de la simple conformité : c’est un équilibre entre l’humain, la technologie et la gouvernance. Avec des mesures proactives et des normes renforcées, les entreprises européennes peuvent mieux maîtriser leurs données, garantissant ainsi confidentialité et sécurité. Cette approche est essentielle pour bâtir une Europe résiliente et indépendante face aux défis globaux croissants de la cybersécurité. »