Cybermalveillance.gouv.fr, la Police nationale et la Gendarmerie nationale étend ses collaborations avec des acteurs de l’écosystème tels que les CSIRT

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Alors que 17Cyber a été lancé en décembre dernier, le guichet unique d’assistance conçu par Cybermalveillance.gouv.fr, la Police nationale et la Gendarmerie nationale étend ses collaborations avec des acteurs de l’écosystème tels que les CSIRT (centres de réponse à incident) territoriaux pour renforcer la prise en charge des victimes de cybermalveillance. En plus de conseils personnalisés, d’une mise en contact avec des prestataires pour de la remédiation technique et d’un accompagnement par un policier ou un gendarme 24/7, les victimes professionnelles bénéficieront désormais de l’assistance téléphonique de l’équipe des centres de réponse à incident territorial ayant rejoint le guichet unique de la cybermalveillance en France.

Le 17Cyber, la réponse au besoin d’assistance des Français face à la menace cyber

9 français sur 10* ont déjà été confrontés à une cybermalveillance. Fort de ce constat, de la montée en puissance de la cyberdélinquance et de l’augmentation des atteintes « numériques »** aux biens (escroqueries, arnaques en ligne etc.), aux personnes (harcèlement, injures, menaces, discriminations) et aux professionnels (entreprises, collectivités), le Président de la République a annoncé le lancement du 17Cyber, équivalent numérique du numéro 17 et guichet unique d’assistance face à la cybermalveillance pour tous les citoyens français, les entreprises et les collectivités.

C’est dans ce contexte que ce nouveau service d’assistance, créé en partenariat entre le ministère de l’Intérieur, conjointement avec la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN) et la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) a vu le jour en décembre 2024. Ainsi, à travers un seul point d’entrée accessible 24h/24 et 7J/7, le 17Cyber permet d’assister les victimes, quel que soit leur profil (particulier, entreprise collectivité), leur apporte des conseils personnalisés concernant la cybermalveillance dont ils font l’objet et leur propose une remédiation technique avec un prestataire et un accompagnement avec un policier ou un gendarme, en fonction de la menace.

Le 17Cyber renforce l’assistance des victimes professionnelles

Fuite de données, pertes financières, interruption voire cessation d’activité ... Compte tenu des enjeux d’une cyberattaque vis-à-vis d’une organisation, le dispositif d’assistance des victimes se doit d’être le plus complet pour garantir une prise en charge optimale.

C’est pourquoi les CSIRT territoriaux ont été créés en 2021 pour fournir au plus près des organisations dans les territoires un service de réponse de premier niveau gratuit et complémentaire de celui proposé par les prestataires, Cybermalveillance.gouv.fr et les services du CERT-FR de l’ANSSI.

Dans ce cadre et afin de renforcer l’accompagnement des victimes professionnelles, Cybermalveillance.gouv.fr et les CSIRT territoriaux ont décidé, soutenus par l’ANSSI, d’associer leurs forces au sein du dispositif du 17Cyber.

Ainsi, une fois sur le service 17Cyber, la victime professionnelle se verra proposer :

– des conseils personnalisés après analyse de l’incident ;

– un accompagnement téléphonique avec un interlocuteur du centre de réponse à incident de sa région pour prendre en charge l’incident dont il fait l’objet ;

– une mise en relation pour une remédiation technique, activée via le CSIRT si nécessaire, avec le réseau de prestataires référencés et labellisés de Cybermalveillance.gouv.fr ;

– un échange avec un policier ou un gendarme pour une aide à la judiciarisation de l’incident.

« Face aux menaces, les acteurs de l’écosystème cyber tout entier doivent se mobiliser pour faire front. Cette intégration des CSIRT territoriaux renforce le rôle fédérateur du 17Cyber et s’inscrit dans une démarche de complémentarité pour permettre aux entités victimes de bénéficier d’une prise en charge optimale », a déclaré Vincent Strubel, Président de Cybermalveillance.gouv.fr

*Etude OpinionWay 2023 pour Cybermalveillance.gouv.fr