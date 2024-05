CyberKnight annonce son expansion en Afrique

mai 2024 par Marc Jacob

Avec plus de 15 ans d’expérience dans la technologie et la cybersécurité, sa solide formation en ingénierie, associée à une expérience réussie en vente, fait de Naoufal un atout pour l’équipe CyberKnight. En tant que nouveau directeur régional des ventes pour le Proche Orient, l’Égypte et l’Afrique, il dirigera la charge visant à renforcer la présence de CyberKnight sur le territoire et à favoriser la croissance du marché africain de la cybersécurité.

En plus de cette étape importante, CyberKnight est heureux d’annoncer sa participation au GITEX Africa 2024, prévu à Marrakech du 29 au 31 mai. Cet événement majeur constitue une plate-forme précieuse permettant à CyberKnight de mettre en valeur son leadership éclairé en matière de Zero Trust Security, de présenter son portefeuille de solutions leaders sur le marché et d’approfondir ses relations clients et partenaires avec les principales parties prenantes en Afrique.

Lors du GITEX Africa 2024, CyberKnight unira ses forces avec certains de ses partenaires technologiques clés :

• Crowdstrike - EDR, Cloud Security & Threat Intel

• Xage - Zero Trust Security for OT Environments (MFA/SSO)

• Group-IB - Fraud Detection, ASM, DRP, Threat Intelligence & DFIR

• NetWitness - NDR, UEBA, & Network Forensics

• Fortra - Classification, DLP, PT, MFT, SEG, DMARC, CDR

CyberKnight est un conseiller en cybersécurité et un distributeur à valeur ajoutée (VAD) couvrant la région META avec une présence sur le terrain sur tous les marchés régionaux clés. Notre méthodologie ZTX (Zero Trust Security), basée sur la framework Forrester, intègre des solutions de cybersécurité émergentes et leaders du marché qui protègent l’ensemble de la surface d’attaque, en tirant parti de l’IA, de la veille sur les menaces et de la défense collective. CyberKnight aide les équipes de sécurité IT et de gestion des risques des entreprises et des gouvernements à simplifier la détection, la prévention et la réponse aux incidents, tout en respectant la conformité réglementaire. Le modèle commercial “Art of Cybersecurity Distribution” de CyberKnight permet aux partenaires stratégiques d’obtenir une meilleure pénétration du marché, un meilleur retour sur investissement et un meilleur délai de rentabilisation.