Cyberespionnage : L’Australie et ses alliés réagissent aux activités de Pékin

juillet 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

L’Australie et ses partenaires régionaux ont accusé une agence chinoise de cyberespionnage, ciblant des réseaux gouvernementaux et commerciaux. L’Australian Signals Directorate a publié un avis détaillant les activités du groupe APT40, lié au ministère de la Sécurité d’État de Pékin.

APT40 cible les réseaux australiens et régionaux, représentant ainsi une menace constante. Le groupe a en effet, la capacité d’exploiter rapidement de nouvelles vulnérabilités et à effectuer des reconnaissances régulières.

Les partenaires du renseignement Five Eyes, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que l’Allemagne, la Corée du Sud et le Japon, ont rejoint l’attribution dirigée par l’Australie. Il s’agit d’une escalade significative de la résistance internationale contre les activités de Pékin, marquant la première attribution technique directe de l’Australie à un acteur parrainé par l’État chinois.

Benoit Grunemwald - Expert en Cybersécurité chez ESET France réagit

« L’avis publié cette semaine par l’Australian Cyber Agency (Australian Signals Directorate) concernant le ciblage répété de réseaux numériques en Australie et dans la région par le groupe APT40, soutenu par l’État chinois, est la première attribution technique et publique australienne, d’une activité malveillante par un groupe chinois.

L’Australie se joint aux États-Unis et au Royaume-Uni pour dénoncer publiquement les cyberactivités malveillantes de la Chine, telles que le cyberespionnage, le vol de propriété intellectuelle et le ciblage d’individus. Cette réponse australienne n’est pas surprenante, étant donné les rapports fréquents de cyberattaques chinoises contre des entités australiennes, y compris les données d’ESET montrant l’activité d’APT chinois dans la région APAC et au-delà.

Bien que l’attribution publique ne mette peut-être pas fin aux cyberactivités malveillantes de la Chine, elle envoie un message clair que de telles actions ne seront pas tolérées et rappelle à la société de rester vigilante face à cette cybercampagne chinoise apparemment persistante et tenace. »

Sources https://www.abc.net.au/news/2024-07-09/japan-and-korea-join-australian-led-pushback-on-chinese-hack/104075078

NOTE : ESET ne porte aucune responsabilité quant à l’exactitude des informations provenant de sources tierces.