Cyberesist lance une plateforme de services de cybersécurité avec ses solutions logicielles

septembre 2024 par Marc Jacob

Combinant l’automatisation des processus avec l’intelligence artificielle, la plateforme permet de réduire les coûts d’audit de la surface d’attaque d’une organisation. Elle contribue ainsi à la sensibilisation et la vigilance des dirigeants et collaborateurs pour tous les secteurs d’activité : Finance, Santé, Collectivités, TPE/PME/ETI et Grands comptes.

Les attaques sont de plus en plus fréquentes et visent à compromettre la réputation des d’organisations ou leur extorquer des fonds. Elles peuvent avoir de graves conséquences :

Ralentissement d’exploitation, voire l’interruption complète

Paiement d’une rançon

Responsabilité civile vis-à-vis des tiers

Responsabilité pénale du dirigeant

Les services proposés en mode SAAS permettent d’évaluer la sécurité afin de protéger le patrimoine informationnel d’une organisation par l’analyse exhaustive des vulnérabilités internes et externes.

La plateforme CYBERESIST est un orchestrateur utilisant plus de 70 outils opérant des tests automatisés complets. Les rapports fournissent une compréhension claire de la surface d’attaque d’une organisation avec la cartographie des systèmes exposés, la liste des données ayant fuité et des vulnérabilités, une analyse des risques et des recommandations de plan d’action pour se conformer aux obligations réglementaires (NIS2, DORA, etc.).