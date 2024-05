Cybereason annonce la disponibilité de Cybereason Mobile Threat Defense

mai 2024 par Marc Jacob

La présence exponentielle des appareils et des applications mobiles génère une surface d’attaque qui ne cesse de s’étendre. Selon les études récentes, 60 % des appareils connectés aux actifs d’une entreprise sont des dispositifs mobiles. Les menaces qui pèsent sur la surface d’attaque ne ralentissent donc pas. Avec la généralisation de l’utilisation des appareils mobiles dans les entreprises, les risques de sécurité se multiplient, avec entre autres les spywares, le phishing ou encore les ransomwares.

L’étude récente « Global Mobile Threat Report 2023, Zimperium » a révélé que le nombre d’appareils compromis détectés et pleinement exploités sans être jailbreakés ou rootés a augmenté de 187 % par rapport à l’année précédente. Les entreprises doivent donc absolument renforcer leurs mesures de sécurité mobile pour réduire la surface d’attaque, pour en avoir une meilleure visibilité et pour protéger à la fois les données sensibles de l’organisation et la sécurité des données des employés.

Sécurisez vos terminaux mobiles

La technologie ne cesse d’évoluer pour répondre aux nouveaux défis et besoins des entreprises. L’ère mobile moderne exige des équipes de sécurité qu’elles luttent contre les menaces actuelles et préservent la productivité des utilisateurs. Cybereason Mobile Threat Defense (MTD) est une solution qui préserve la vie privée et qui offre une sécurité mobile complète à toutes les entreprises. Elle est conçue pour protéger les utilisateurs et leurs données lorsqu’ils travaillent sur des dispositifs appartenant à l’entreprise et/ou BYO (bring-your-own).

L’outil de détection dynamique de Cybereason MTD est capable d’évaluer le niveau de risque de l’appareil d’un utilisateur et de protéger l’entreprise de toutes les menaces, même les plus avancées. Cybereason MTD s’inscrit dans une démarche de protection de la vie privée dès sa conception et offre aux utilisateurs une expérience transparente. La solution permet de personnaliser les paramètres de l’utilisateur et de savoir quelles données sont collectées et utilisées pour se prémunir des menaces. Conçue pour assurer une sécurité avancée contre les menaces, Cybereason MTD répond aux besoins de sécurité mobile des entreprises et leur propose une protection contre les quatre principaux vecteurs de menaces mobiles : les attaques par phishing, les attaques réseau, les applications malveillantes et les attaques sur les périphériques.

• Attaques par phishing : Cybereason MTD alerte les utilisateurs en cas de tentatives de phishing par e-mail, SMS ou sur les navigateurs. La solution permet également aux administrateurs de contrôler les permissions d’accès à des sites ou des catégories spécifiques sur un groupe d’appareils sélectionnés.

• Attaques réseau : l’analyse des appareils permet d’identifier les attaques de type « man-in-the-middle », la suppression du protocole SSL et d’autres vecteurs liés au réseau, et propose des conseils pour remédier à la situation, en corrigeant les vulnérabilités, par exemple.

• Applications malveillantes : analyse continue des malwares, virus, chevaux de Troie et applications chargées latéralement. Les menaces détectées sont signalées en temps réel et des mesures correctives sont appliquées sur l’appareil même s’il n’est pas connecté à un réseau.

• Attaques sur les appareils : évaluation constante de la vulnérabilité des utilisateurs et des appareils avec la possibilité de bloquer les appareils jailbreakés, ceux dont le système d’exploitation est obsolète ou ceux qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité pour accéder au réseau.

Après une vérification des terminaux mobiles des utilisateurs, les entreprises peuvent les intégrer à une architecture Zero Trust qui met l’accent sur la sécurité de l’identité et l’accès aux données.

Les clients de Cybereason peuvent, grâce à Cybereason MTD, s’assurer une meilleure visibilité et conformité sur tous les terminaux de l’entreprise. Pas seulement sur les terminaux Windows, MacOS ou Linux mais aussi sur les appareils iOS, Android et ChromeOS. Les entreprises peuvent ainsi réduire les risques liés aux menaces de sécurité modernes et aux vulnérabilités qui y sont associées. Grâce à des politiques de remédiation granulaires et à des actions de conformité pilotées par l’UEM, elles seront en mesure de réagir rapidement pour atténuer les risques.

Conçue selon une approche privacy-by-design, la solution Cybereason MTD offre aux utilisateurs une expérience transparente. Elle leur permet de travailler sur n’importe quel appareil, partout, en toute sécurité, et protège l’infrastructure et les données privées de l’entreprise contre les applications à risque et les jailbreaks.

Une entreprise de services d’urgences médicales a été un des premiers clients à adopter Cybereason MTD pour protéger les données des patients et permettre au personnel de continuer à utiliser leurs applications privées sur les appareils mobiles pendant leurs gardes. Grâce à cette solution, les données des patients consultées par les premiers secours sur leurs iPads sont sécurisées, car elle élimine les vulnérabilités majeures des appareils mobiles et permet donc d’améliorer le moral du personnel tout en garantissant des soins efficaces et de qualité aux patients.