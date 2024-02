Cyberattaque Viamedis : la gestion des accès à privilèges essentielle - Commentaire Netwrix

février 2024 par Dirk Schrader, Global VP of Security Research at Netwrix

Dirk Schrader, Resident CISO (EMEA) et VP of Security Research chez Netwrix, a fait le commentaire suivant :

« La compromission de données résultant d’un compte hameçonné avec

succès est un scénario courant. Pour atténuer le risque que l’attaque

se transforme en véritable fuite de données, les organisations

devraient accorder une plus grande attention à la gestion des accès à

privilèges (PAM). La mise en place d’une solution PAM permet en effet

d’empêcher les mouvements latéraux au sein de l’infrastructure

informatique afin d’escalader les privilèges et d’empêcher un

cybercriminel d’obtenir davantage de droits d’accès, même si

l’organisation fait déjà l’objet d’une attaque.

Cette faille exige des 20 millions de personnes concernées qu’elles

fassent preuve d’une grande prudence à l’avenir lorsqu’elles recevront

des emails, même si l’entreprise indique que les adresses

électroniques ne sont pas concernées par la faille. Il y a de fortes

chances qu’une campagne de phishing soit élaborée sur la base des

données divulguées et qu’elle atteigne une victime potentielle. Tout

email non sollicité reçu par une personne doit être examiné de près

et, en cas de doute, il faut utiliser d’autres moyens pour contacter

l’expéditeur afin de confirmer la validité du message. »