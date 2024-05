Cyberattaque en Nouvelle-Calédonie : une étude révèle au moins 44 cyberattaques majeures en France depuis 2023

mai 2024 par Surfshark

L’étude a été réalisée en analysant les données du Répertoire européen des incidents cybernétiques. Nous avons constaté que la France a été la cible de 44 cyberattaques depuis 2023, ce qui signifie que le pays a subi en moyenne 3 attaques chaque mois sur cette période.

"Selon le Répertoire européen des incidents cybernétiques, il s’agit de la quatrième attaque DDoS en France rien que cette année. Ces chiffres soulignent non seulement le besoin urgent d’une cybersécurité renforcée, mais également la nature en constante évolution des menaces cybernétiques, nous exhortant à rester vigilants dans la protection des actifs numériques de notre nation. La défense des frontières numériques de la France exige un partenariat cohérent entre l’industrie et le gouvernement, collaborant pour identifier les failles en matière de cybersécurité et travailler ensemble de manière innovante pour renforcer nos défenses.", déclare Maud Lepetit, Country Manager France.

Voici les points clés :

• 8 des 44 attaques ont été identifiées comme étant soutenues par un acteur étatique (dans 5 de ces cas, l’initiateur était la Russie).

• 27 des 44 cas ont affecté des infrastructures critiques en France, telles que La Poste et la banque Crédit Agricole.

• Le type d’incident le plus courant est le détournement avec abus (lorsqu’un acteur non autorisé a obtenu un accès privilégié à un système et a ensuite causé d’autres problèmes), comme ce fut le cas avec l’agence gouvernementale France Travail, lorsque les données de jusqu’à 43 millions de demandeurs d’emploi passés ou actuels ont été volées.