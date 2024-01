CyberArk nomme Eduarda Camacho au poste de Chief Operating Officer

janvier 2024 par Marc Jacob

CyberArk annonce la nomination d’Eduarda Camacho comme Chief Operating Officer (COO). Ainsi, elle apporte plus de 25 ans d’expertise internationale acquise au sein d’organisations spécialisées dans les logiciels SaaS et les services aux entreprises, avec pour objectif principal de créer de la valeur grâce à des expériences client de premier ordre. En tant que directrice des opérations, Eduarda Camacho mènera la stratégie de mise sur le marché de CyberArk et l’exécution sur le terrain. Cela comprend la direction exécutive de l’ensemble du parcours client, y compris les équipes de vente, de distribution et de réussite des clients dans le monde entier.

Eduarda Camacho a récemment occupé le poste de Chief Customer Officer (CCO) et de Senior Vice President of Customer Success chez BMC Software. Elle y a notamment dirigé les équipes mondiales chargées du succès clients, de leur réalisation de la valeur, des services professionnels et du service client, et a été responsable de la création de valeur pour les clients ainsi que de la stratégie pour leur expérience.

Avant de rejoindre BMC, Eduarda Camacho a occupé les fonctions d’Executive Vice President et de CCO chez PTC. Elle y a dirigé les équipes chargées du succès clients et des services professionnels, tout en occupant de nombreux postes de direction, notamment dans le domaine des services aux partenaires et des canaux de distribution à l’échelle mondiale dans les régions EMEA, Asie-Pacifique et Japon.