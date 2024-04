CyberArk lance la Console MSP de CyberArk

avril 2024 par Marc Jacob

CyberArk annonce le lancement de la Console MSP de CyberArk, un nouvel outil destiné aux fournisseurs de services managés (MSP) qui améliore l’efficacité opérationnelle et l’évolutivité. Désormais, les MSP peuvent visualiser et surveiller en toute transparence les clients utilisant la plateforme de sécurité des identités CyberArk via un tableau de bord dédié.

Le réseau de partenaires de CyberArk est l’un des plus importants du secteur, dépassant les 1 300 organisations axées sur la sécurité dans le monde, et comprenant un écosystème de MSP en pleine expansion. Fournir à ces derniers un centre de commande unique pour développer leurs offres de services de sécurité des identités est une étape clé pour renforcer leur capacité à mieux protéger les identités humaines et non-humaines de tous leurs clients.

« Dans le monde numériquement interconnecté actuel, le choix du bon MSP s’apparente à la sélection d’un conseiller de confiance pour un voyage d’affaires. La décision n’a pas seulement un impact sur l’efficacité de vos opérations quotidiennes, mais aussi sur votre résilience face à l’évolution constante des menaces de cybersécurité, explique Jan Vanhaecht, partner, Risk Advisory, chez Deloitte Belgique, qui dirige les efforts globaux de Deloitte en matière d’identités numériques. Digital Identity by Deloitte, notre solution de sécurité des identités entièrement managée, combinée à la Console MSP de CyberArk, réduit considérablement le temps et les coûts de maintenance de la sécurité des identités, ce qui nous permet de nous concentrer sur son apport à des marchés nouveaux et plus vastes. »

Centrée sur des contrôles intelligents des privilèges, la plateforme de sécurité des identités de CyberArk sécurise de manière transparente les identités humaines et machine accédant à des workloads hybrides ou multi-cloud. Elle automatise de manière flexible le cycle de vie des identités, en protégeant l’accès aux données et aux actifs sensibles grâce à une approche Zero Trust et en appliquant le principe du moindre privilège. La nouvelle Console MSP de CyberArk se connecte aux environnements Privilege Cloud pour agréger les données dans une vue unifiée, fournissant :

• L’accès à tous les actifs en un seul clic

• Un lieu consolidé pour l’intégration des comptes

• Une recherche centralisée des comptes à privilèges et des identités ayant le droit d’y accéder

• Une vue de l’activité liée aux ajustements de la politique d’accès et à la rotation des identifiants

• Une vue d’ensemble et un audit unifiés sur les sessions à privilèges

Mettant l’accent sur une grande autonomie, de faibles coûts et une faible complexité, la Console MSP de CyberArk est la dernière étape d’un parcours visant à permettre aux MSP de fournir rapidement et efficacement des services gérés basés sur la sécurité des identités, générant plus de revenus en garantissant la sécurité et la conformité des identités de leurs clients et de la façon dont elles sont gérées.