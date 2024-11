CyberArk et Wiz s’associent

novembre 2024 par Marc Jacob

CyberArk annonce son partenariat avec Wiz. Ensemble, les deux entreprises permettront à leurs clients de renforcer leur posture de sécurité multicloud avec un haut niveau de visibilité et de contrôle de tous les accès à privilèges (humains et machines), sans répercussions sur la vitesse ni sur l’ampleur de développement cloud. Disponible dès maintenant pour les clients, l’intégration de la plateforme de sécurité des identités de CyberArk et de la plateforme de sécurité cloud de Wiz est au cœur de ce partenariat.

Les entreprises cloud-native qui opèrent dans des environnements multicloud étendus font face à une évolution rapide des nouveaux environnements et à une hausse exponentielle des identités, qui remettent en question les approches de sécurité traditionnelles. Les développeurs s’accordant souvent des accès à privilèges à eux-mêmes, les entreprises manquent de visibilité et de capacité à les gérer, ce qui se traduit par plus de vulnérabilités, de risques et de problèmes de conformité.

« Des entreprises comme Encova gèrent plusieurs milliers de droits et d’autorisations dans leur environnement cloud. Celui-ci complique leur capacité à conserver une visibilité sur les permissions excessives et sur l’étendue des accès à privilèges accordés, ce qui non seulement soulève des risques de sécurité non quantifiés, mais génère également un manque d’efficacité opérationnelle, déclare Tony DeAngelo, RSSI de Encova Insurance. L’intégration des plateformes CyberArk et Wiz représente une avancée bénéfique qui permettra aux équipes en charge de la sécurité d’effectuer de meilleures analyses sur les accès cloud à risque. Elles pourront ainsi utiliser ces connaissances pour renforcer la sécurité des identités IT, CloudOps, développeur et machine qui bénéficient souvent d’un niveau de privilèges élevé. »

En conjuguant l’aptitude de Wiz à découvrir des combinaisons dangereuses de risques critiques et de configurations erronées d’accès au cloud aux fonctions de mise en œuvre du Zéro Privilège Permanent (ZSP) de CyberArk, les équipes chargées d’assurer la sécurité du cloud peuvent réduire de manière significative les risques d’accès non autorisés et répondre rapidement aux exigences d’audit et de conformité. Dans le cadre de ce partenariat, CyberArk intègre la plateforme d’intégration Wiz (WIN), tandis que Wiz rejoint l’alliance C3 de CyberArk.