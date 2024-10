CyberArk achève l’acquisition de Venafi

octobre 2024 par Marc Jacob

CyberArk a finalisé l’acquisition de Venafi, un leader dans la gestion des identités machines, auprès de Thoma Bravo pour environ 1,54 milliard de dollars. Cette acquisition renforce la vision de CyberArk de sécuriser toutes les identités, humaines et machines, en développant des solutions de sécurité de bout en bout. Venafi élargit le marché total accessible de CyberArk à 60 milliards de dollars.

La collaboration vise à améliorer la sécurité face à la croissance exponentielle des identités machines, souvent non détectées et vulnérables aux cybercriminels. Les deux entreprises travailleront ensemble pour en créer une gestion centralisée, intégrant des solutions complémentaires telles que la gestion des certificats et la sécurité SSH.