Cyber, IA, éthique : tendances 2025 en matière de gouvernance d’entreprises, selon Diligent

décembre 2024 par Diligent

À l’aube de 2025, le paysage de la gouvernance d’entreprise se trouve à un point critique, face à des avancées technologiques rapides et des défis éthiques de plus en plus importants. Ces tendances émergentes remodèlent non seulement les discussions au sein des conseils d’administration, mais aussi le cœur des activités des entreprises dans le monde entier. L’IA générative étant sur le point de transformer en profondeur les entreprises et les menaces de cybersécurité s’accélérant, une gouvernance efficace n’a jamais été un enjeu aussi important et plus que jamais scruté à la loupe. Pourtant, selon une récente enquête de Deloitte, 45 % des conseils d’administration n’ont pas encore inscrit l’IA à leur ordre du jour, ce qui constitue un manque de préparation préoccupant.

C’est dans ce contexte et pour aider les dirigeants à y voir plus clair que Diligent s’est penché sur les principales tendances en matière de gouvernance d’entreprise à l’horizon 2025.

Jusqu’à présent, les conversations autour des dernières évolutions en matière de gouvernance concernaient principalement la politisation de l’ESG et ses enjeux ou encore la surveillance accrue des conseils d’administrations en matière de transparence et de responsabilité. Les entreprises naviguent dans une incertitude économique et politique qui amène les conseils d’administration à repenser leurs stratégies commerciales. Qui plus est, la surveillance des PDG reste sous les feux de la rampe, la pression des actionnaires et des parties prenantes en faveur d’un leadership éthique étant de plus en plus importante.

Mais des changements sociétaux et techniques sont à prendre en compte en 2025, selon Diligent, les prochaines tendances concerneront :

• Le rôle de l’IA dans la révolution de la gouvernance : trouver un équilibre entre l’innovation et la réglementation tout en atténuant les risques éthiques.

• L’escalade des menaces en matière de cybersécurité : pourquoi une infrastructure robuste est indispensable pour survivre dans un monde axé sur les données.

• L’éthique en tant que pierre angulaire : comment les conseils d’administration peuvent répondre de manière proactive aux questions de transparence et de responsabilité.

• Se préparer à l’évolution de la main-d’œuvre : attirer et entretenir les talents du millénaire et de la génération Z tout en s’adaptant aux nouveaux modèles de travail.

• L’essor des conseils d’administration agiles : Comment les outils avancés et les rapports rationalisés redéfinissent l’efficacité des conseils d’administration.

Et c’est également à l’échelle mondiale que ces enjeux se jouent, dans un contexte mouvementé :

• Réglementation de l’IA fragmentée : les approches régionales disparates en matière de gouvernance de l’IA - de la loi globale de l’UE sur l’IA aux initiatives des États américains - compliquent la conformité des conseils d’administration mondiaux.

• Changements géopolitiques en Europe : l’interaction entre la guerre entre la Russie et l’Ukraine et la montée de l’extrême droite a un impact sur les chaînes d’approvisionnement et la sécurité énergétique.

• Le conflit israélo-palestinien : la guerre israélo-palestinienne exerce une pression idéologique et économique sur les conseils d’administration.

Qu’il s’agisse de la réglementation de l’IA, de défis géopolitiques ou démographiques, ces tendances définiront la manière dont les entreprises alignent leurs stratégies de gouvernance sur les réalités mondiales en constante évolution. C’est ce qui leur permettra de se donner une feuille de route pour rester compétitives, éthiques et résilientes.