Cyber et géopolitique : enjeux pour les dirigeants - Risk report Diligent

novembre 2024 par Diligent

À l’heure où le paysage politique, et par conséquent géopolitique, est particulièrement mouvant, les dirigeants doivent naviguer dans un environnement marqué par des transformations technologiques rapides et des changements majeurs au niveau sociétal, environnemental et économique.

L’essor de l’IA, la pression pour une transition écologique, ainsi que les nouvelles attentes en matière de diversité et de flexibilité au travail redéfinissent les stratégies d’entreprise. Ces changements imposent aux dirigeants d’adopter une approche agile, capable d’anticiper et de répondre à des défis et opportunités sans précédent.

C’est dans ce contexte que Diligent dévoile le 2025 Risk and Opportunity Outlook Report mettant en lumière l’ensemble des risques et opportunités émergents pour les dirigeants d’entreprises en 2025.

Parmi leurs principales conclusions :

1. L’IA générative, un levier d’innovation

Si l’IA générative transforme les industries grâce à son potentiel d’innovation, elle présente aussi un certain nombre de défis éthiques et réglementaires. Les experts soulignent notamment l’importance d’un cadre de gouvernance de l’IA solide pour gérer les risques et exploiter efficacement le potentiel de l’IA, ce qui implique d’être proactifs et de se préparer aux évolutions en matière de conformité.

2. Renforcement de la cybersécurité et confidentialité des données

Avec une montée en puissance du cyber risque, les experts Diligent soulignent la nécessité d’une cyber hygiène solide et d’une gestion du changement pour atténuer les risques, y compris la « dette technologique » qui entrave la récupération rapide après les attaques. La rétention des talents est également au cœur des préoccupations en particulier pour les RSSI, qui sont confrontés à des pressions accrues en matière de responsabilité. Enfin, pour maintenir la vigilance, il est recommandé de mettre en place des lignes de reporting claires et des mises à jour régulières des réponses aux incidents. Les membres des conseils d’administration sont encouragés à améliorer leurs connaissances en cybernétique.

3. Monté des risques géopolitiques

Avec les changements d’alliances et les tensions mondiales, les risques géopolitiques devraient avoir un impact significatif sur les stratégies des entreprises. Le rapport met en évidence les régions présentant des risques accrus, telles que les tensions entre la Russie et l’Ukraine, l’influence de la Chine dans la région indo-pacifique et les instabilités politiques en Europe, en Amérique latine et en Afrique. Il est conseillé aux entreprises de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement, de planifier des scénarios et de favoriser la communication avec les gouvernements pour faire face aux sanctions potentielles.

4. Fraude financière et conformité

Le rapport appelle à un équilibre entre la conformité et l’innovation via la transparence et la responsabilité. Une gouvernance efficace passe par des mécanismes de reporting indépendants et par une communication ouverte entre les responsables de la conformité et les membres du conseil d’administration.

Enfin, pour 2025, Les dirigeants sont encouragés à considérer la gestion des risques et des opportunités comme un élément central de la planification stratégique plutôt que comme une simple conformité. En mettant l’accent sur l’agilité, la résilience et la gouvernance, les entreprises pourront se tenir prête à faire face aux nouveaux cadres réglementaires et aux risques émergents, leur permettant de saisir pleinement les opportunités potentielles de l’année qui arrive.