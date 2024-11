Cyber Cover enrichit sa plateforme prévention cyber

novembre 2024 par Marc Jacob

Cyber Cover courtier spécialisé sur l’assurance des risques cyber se distingue des courtiers traditionnels grâce à son approche centrée sur le risque plutôt que sur l’assurance, et ce, avec une double expertise technique cyber et assurantielle.

La prévention des risques constitue un axe majeur dans cette stratégie, c’est pourquoi le courtier parisien a souhaité enrichir sa plateforme prévention cyber qui se distingue sur le marché grâce aux nouvelles fonctionnalités qui y sont proposées.

Des nouvelles fonctionnalités innovantes

Des améliorations ont récemment été apportées à cet espace pour le distinguer de ce qui existe actuellement sur le marché, et qui en fait un outil inédit.

Il existe aujourd’hui sur cet espace la possibilité de réaliser un pentest manuel permettant d’évaluer la robustesse du système d’information de l’entreprise. Véritable avantage, le pentest manuel offre une analyse plus approfondie car il identifie et exploite les vulnérabilités, même celles qui pourraient ne pas être détectées par des outils automatisés.

L’utilisateur peut également bénéficier d’un état des lieux de son Active Directory afin d’acquérir une compréhension claire et précise du niveau de sécurité de l’Active Directory de l’utilisateur.

Autre nouveauté, l’accès à un audit de compromission qui permet de vérifier la présence ou non d’un attaquant sur le système d’information.

Ces nouvelles fonctionnalités ont été développées par un acteur en cybersécurité reconnu de premier plan.

Cette plateforme dédiée aux Risk managers, DSI, RSSI fournit des indicateurs sur l’évolution des vulnérabilités (de type CVSS v3.0 ou SSL/TLS) et l’exposition aux risques, permettant ainsi une meilleure gouvernance de ces derniers.

Tous les assurés accèdent à un tableau de bord de synthèse qui restitue le résultat du scan de surface de leur exposition web (Cyber Index) éclaté en 10 facteurs de Score.

Grâce au scan réactualisé à chaque connexion, l’organisation peut identifier et agir sur ses principales vulnérabilités afin de réduire son exposition aux risques cyber. Elle peut également accéder à l’historique de son Cyber Index et télécharger ses rapports d’audit détaillés.

Différents modules viennent renforcer la prévention du risque cyber.

CYBER COVER s’appuie sur un outil de security rating mondialement reconnu ayant obtenu la certification FedRAMP et évaluant plus de 12 millions d’entreprises en permanence. Grâce à ses solutions de surveillance et de gestion, l’outil utilisé par CYBER COVER permet par exemple de réduire de 75 % son risque de violation par des tiers numériques sachant que 98% des 100 plus grandes entreprises françaises sont en relation avec un tiers ayant subi une violation de données. En effet, identifier et informer ses fournisseurs de leurs faiblesses permet de réduire sa propre exposition aux risques cyber.

Fréquence de sinistralité réduite

Grâce à cette stratégie de gestion du risque cyber, CYBER COVER observe chez ses clients une fréquence sinistre inférieure à 1% alors que la moyenne marché est comprise entre 4 et 5%.

Cela a permis au courtier spécialiste sur ce risque de confirmer la confiance des plus grandes compagnies d’assurance du marché lui permettant ainsi de négocier les meilleures garanties au meilleur tarif auprès de celles-ci.