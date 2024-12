Cyber A.I. Group signe un accord global pour acquérir une société américaine de cybersécurité établie

décembre 2024 par Marc Jacob

Cyber A.I. Group, Inc. annonce ce jour la signature d’une lettre d’intention exhaustive pour acquérir une société américaine de cybersécurité établie. L’annonce a été faite par A.J. Cervantes, Jr., président de CyberAI et président de Trilogy Capital Group, LLC, l’actionnaire fondateur de CyberAI.

Déjà forte de sa réputation de société de cybersécurité très rentable et leader sur le plan national, l’acquisition potentielle devrait apporter à CyberAI une clientèle déjà établie et une expertise critique. Cette décision stratégique soutient directement l’objectif de CyberAI de renforcer notre présence internationale en matière de cybersécurité et d’élargir notre portée mondiale sur les marchés prioritaires.

ThinkEquity LLC, une banque d’investissement spécialisée dans les levées de capitaux publiques et privées située à New York, devrait assurer le financement principal de l’acquisition. Le 18 octobre 2024, CyberAI a annoncé la signature d’un accord avec une banque d’investissement, ThinkEquity, afin de soutenir la stratégie de regroupement d’entreprises de CyberAI.

La finalisation de la transaction est prévue dans les mois à venir, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires et des conditions de clôture standard. Des informations supplémentaires actualisées concernant l’acquisition seront transmises régulièrement.