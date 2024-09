Custocy et Enea nouent un partenariat technologique

septembre 2024 par Marc Jacob

Custocy annonce la signature d’un partenariat technologique avec le groupe suédois Enea, spécialiste mondial des logiciels avancés pour les télécommunications et la cybersécurité. Une alliance industrielle stratégique entre deux acteurs européens sur le marché mondial de la cybersécurité qui combine des technologies de pointe, le moteur d’intelligence artificielle (IA) de Custocy et les logiciels d’analyse du trafic réseau et de détection des menaces d’Enea, Qosmos ixEngine et Qosmos Threat Detection SDK (TD SDK).

Assurer des performances élevées de détection des menaces réseau

Dans le domaine de la sécurité des réseaux, les solutions NDR (Network Detection and Response) représentent une brique technologique indispensable pourrépondre aux défis de visibilité, de détection des menaces avancées (APT), d’explicabilité et de réponse aux incidents de cybersécurité. Ce partenariat entre Custocy et Enea allie deux technologies puissantes pour fournir une couverture complète des infrastructures réseau au travers d’une solution innovante de détection, d’analyse et de réponse aux cybermenaces avec une précision et une rapidité inégalées.

Custocy, société française de l’IA appliquée à la cybersécurité, a développé un moteur unique bâti sur une communauté d’intelligences artificielles collaboratives gouvernées par une IA maîtresse, le MetaLearner. Cela assure une surveillance multi-temporelle du réseau afin de détecter avec précision des campagnes d’attaques complexes aussi bien courtes que persistantes sur la durée. Cette approche réduit drastiquement les faux positifs, simplifiant le travail quotidien des analystes de sécurité. Une innovation qui est le fruit de cinq années de R&D menée en étroite collaboration avec le LAAS du CNRS.

Enea apporte avec son logiciel Qosmos ixEngine, une visibilité exceptionnelle du trafic réseau par la reconnaissance de plus de 4500 protocoles et la fourniture de 5900 métadonnées. Cela permet d’identifier l’application derrière chaque session IP et de fournir des métadonnées détaillées que les IA de Custocy analysent en temps réel.En combinant les données riches et fiables fournies par Qosmos ixEngine avec la détection avancée des menaces de Qosmos TD SDK, Custocy bénéficie d’une précision et de performances accrues dans la réponse aux cybermenaces.

Une réponse aux attentes des grandes organisations en France comme à l’international

Alors que les cyberattaques contre les infrastructures publiques et privées critiques deviennent de plus en plus sophistiquées, ce partenariat entre deux éditeurs de logiciels européens, spécialistes de la cybersécurité, offre aux clients une solution souveraine de NDR hautement performante. Une collaboration qui a pour ambition d’adresser le marché français et international de la cybersécurité. Cette alliance technologique permet à Custocy de répondre aux besoins de protection des infrastructures essentielles des organisations publiques et des entreprises privées au travers de son réseau de partenaires ESN et MSSP.