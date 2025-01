Custocy annonce un partenariat stratégique avec ReeL IT

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Custocy étoffe son réseau de partenaires en annonçant un accord de premier plan avec Reel IT, un intégrateur reconnu pour son expertise technique et son engagement dans l’innovation numérique.

Reel IT, acteur de référence dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et du Big Data, consolide son positionnement en intégrant le NDR (Network Detection & Response) Custocy à son portefeuille d’offres. Avant de proposer cette solution à ses clients, Reel IT a fait le choix de la déployer en interne afin d’évaluer son efficacité. Les résultats ont été concluants. Séduit par ses capacités de détection, Reel IT la distribue maintenant plus largement sur l’ensemble de son catalogue.

Un partenariat qui démontre la capacité de Custocy à mobiliser des intégrateurs de référence pour commercialiser et déployer à grande échelle sa solution NDR auprès d’entreprises et établissements publics français. Dans ce contexte, Reel IT pourra ainsi développer son avantage concurrentiel et proposer à ses clients une solution souveraine, récompensée à de nombreuses reprises et déjà utilisée par plusieurs organisations.

Dans le cadre de leur partenariat, Custocy et Reel IT entretiendront des relations techniques et commerciales étroites pour concevoir des offres sur mesure et accompagner au mieux leurs clients dans leurs différents projets. D’ores et déjà, des premiers projets sont en cours de discussion et devraient prochainement se concrétiser.