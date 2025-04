CSF Numérique : Oodrive copilote le groupe de travail sur la souveraineté numérique

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Dans le cadre de cet évènement majeur pour la filière du numérique de confiance, un groupe de travail sera co-piloté par Stanislas de Rémur, président de Oodrive, et Olivier Vallet, président de Docaposte. Ensemble, ils mèneront un programme d’actions structurant sur deux ans, avec pour objectif de renforcer la souveraineté numérique et la sécurité des données stratégiques au sein des organisations françaises.

Les travaux s’articuleront autour de trois grands axes :

• Le développement d’une offre et d’infrastructures numériques de confiance,

• La définition des données sensibles dans un cadre opérationnel partagé,

• L’élaboration d’une méthode commune de classification, de protection et de gouvernance de ces données, adaptée aux usages numériques français

Ce projet ambitieux, élaboré en collaboration avec les principaux acteurs français du secteur, rassemble au sein d’un groupe de travail dédié des représentants de l’État, d’organismes de référence tels que le CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique), le CIGREF (Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises), la CNIL et l’ANSSI, ainsi que les grands groupes et entreprises françaises engagés.

A cette occasion, Oodrive s’associe aux autres acteurs de la filière numérique française à l’appel au « Renouveau numérique » lancé par le CSF et adressé à l’ensemble des parties prenantes du numérique de confiance.