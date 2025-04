CSB.school lance la Fondation Cyber Pour Tous

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Depuis sa création, CSB.school place l’inclusion au cœur de son modèle pédagogique et de son engagement sociétal. Dans cette optique, l’école - signataire de la Charte des 1 000 entreprises pour l’insertion et l’emploi - mène de nombreuses actions de sensibilisation auprès des collèges, lycées, forums des métiers et structures d’insertion, afin d’éveiller aux enjeux de la cybersécurité et montrer qu’il s’agit d’un secteur accessible à tous. Et ça marche ! Un tiers de ses étudiants est aujourd’hui issu de publics éloignés de l’emploi ou sous-représentés dans le secteur, une dynamique que l’école entend encore amplifier avec la Fondation Cyber Pour Tous.

Avec cette fondation, CSB.school franchit une nouvelle étape en structurant ses actions autour de 3 axes stratégiques :

• Sensibiliser : éduquer aux enjeux de la cybersécurité, lutter contre la fraude, le harcèlement en ligne et les risques numériques, et promouvoir un usage responsable du digital,

• Soutenir : offrir des aides financières aux jeunes suivant une formation en cybersécurité, avec un focus sur la diversité et l’inclusion,

• Insérer : accompagner les personnes éloignées de l’emploi vers des métiers d’avenir en cybersécurité, via la formation et la montée en compétences.

Pour autant, cette fondation ne se limite pas aux seuls étudiants de CSB.school : elle s’inscrit dans une démarche d’intérêt général en s’adressant à tous les étudiants qui souhaitent poursuivre une formation en cybersécurité labellisée SecNumedu par l’ANSSI, indépendamment de leur établissement d’origine. L’objectif est de lever les barrières financières et sociales pour permettre à chacun d’accéder aux opportunités offertes par ce secteur en pleine expansion.

La Fondation Cyber Pour Tous, en rejoignant la Fondation FACE, acteur majeur de la lutte pour l’inclusion, s’appuie également sur un réseau solide d’entreprises, d’institutions et d’acteurs sociaux pour renforcer son action. Être abritée sous l’égide de la Fondation FACE, reconnue d’utilité publique, permettra ainsi à la Fondation Cyber Pour Tous de mobiliser la taxe d’apprentissage, des subventions et du mécénat, tout en facilitant la mise en relation avec des structures d’insertion et des partenaires engagés pour l’égalité des chances.

« Nous sommes ravis d’accueillir la Fondation Cyber Pour Tous au sein de FACE. Son ancrage en Auvergne-Rhône-Alpes et son engagement en faveur d’une cybersécurité plus inclusive viendront renforcer les actions du club FACE Lyon Métropole. Cette initiative s’inscrit pleinement dans notre mission d’inclusion et de soutien à l’orientation choisie, pour offrir à chacun des opportunités professionnelles dans les métiers d’avenir, » se réjouit Timothée Delacôte, Délégué Général de la Fondation FACE.

Pour assurer son développement et la mise en œuvre de ses initiatives, la Fondation Cyber Pour Tous s’appuie sur une gouvernance composée de personnalités qualifiées issues du monde de l’éducation, de l’insertion et de la cybersécurité parmi lesquelles :

• Alice de Malliard, vice-présidente et co-fondatrice de Robotique FIRST France, engagée dans l’innovation et l’éducation technologique.

• Didier Marlier, expert en leadership et transformation des organisations, cofondateur du réseau Enablers Network, qui accompagne les dirigeants dans la conduite du changement stratégique et managérial.

Cette gouvernance, complétée par un représentant de la Fondation FACE, apporte une expertise stratégique et opérationnelle essentielle pour guider les actions de la fondation.

Nous appelons les acteurs de l’éducation, du numérique et de l’emploi à nous rejoindre pour construire un écosystème plus inclusif et sécurisé.