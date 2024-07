CrowdStrike lance CrowdStrike Falcon® Complete Next-Gen MDR

juillet 2024 par Marc Jacob

CrowdStrike annonce CrowdStrike Falcon® Complete Next-Gen MDR pour mettre fin aux compromissions avec une rapidité et une précision sans précédent sur l’ensemble de la surface d’attaque de l’entreprise. S’appuyant sur la plateforme de cybersécurité Falcon® de CrowdStrike et sur une cyber-expertise de haut niveau, Falcon Complete Next-Gen MDR étend les opérations MDR au-delà de la télémétrie native de sécurité des endpoints, des identités et du cloud, en incorporant des données tierces critiques provenant de Falcon® Next-Gen SIEM et des capacités d’IA pour un contexte d’attaque enrichi et une réponse rapide. Falcon Complete Next-Gen MDR complète la communauté de partenaires de services de CrowdStrike pour accélérer l’adoption du SIEM next-gen et les services de transformation SOC.

Falcon Complete Next-Gen MDR établit un nouveau standard pour le MDR tout en accélérant les initiatives de transformation SOC menées par les partenaires de service. Grâce à la technologie la plus avancée de l’industrie et à l’expertise partagée, Falcon Complete Next-Gen MDR aide les partenaires de services à mener la migration des SIEM existants et à gérer d’importants volumes de données de sécurité et IT pour une détection et une réponse rapides aux menaces, tout en réduisant les coûts opérationnels et la complexité. Falcon Complete Next-Gen MDR permet aux partenaires de tirer parti de la technologie et de l’équipe de CrowdStrike pour augmenter les services de sécurité managés, offrant ainsi une valeur ajoutée aux clients et des profils de marge croissants.

Détection la plus rapide, couverture la plus large, cycle complet de remédiation

Falcon Complete MDR Next-Gen détecte les menaces sophistiquées à travers toutes les sources de données critiques, en renforçant l’investigation, la réponse et le cycle complet de remédiation pour stopper les compromissions dès leur apparition.

Des détections plus rapides : Falcon Complete Next-Gen MDR offre le temps moyen de détection (MTTD) le plus rapide du secteur, enregistré jusqu’à 11 fois plus vite que les fournisseurs concurrents par MITRE.

• Réponse accélérée : L’automatisation native des workflows de la plateforme Falcon et les capacités de création, de visualisation et d’investigation des incidents alimentées par l’IA générative accélèrent les opérations des analystes de 75 %. L’expertise en matière d’analyse SOC et de chasse aux menaces accélère les temps de réponse.

• Visibilité unifiée : L’architecture à agent unique et plateforme unique de CrowdStrike unifie les données natives et tierces avec des renseignements sur les menaces de premier plan, élargissant ainsi la portée de la visibilité sur l’ensemble de la surface d’attaque.

• Remédiation à cycle complet : Les analystes de CrowdStrike fournissent une remédiation pratique afin d’arrêter les cimpromissions dès leur apparition.