CrowdStrike étend son partenariat avec AWS

décembre 2024 par Marc Jacob

Parmi les nouveautés :

• AI Container Scanning : Détection des vulnérabilités dans les charges de travail d’IA lors de la phase de construction.

• Prise en charge améliorée d’Amazon SageMaker : Sécurisation de l’innovation en matière d’IA à grande échelle.

• Intégration du centre d’identité AWS IAM : Protection unifiée de l’identité contre les attaques basées sur le cloud.

Ce partenariat fait état d’une vision commune : les entreprises innovent avec AWS, et sécurisent avec CrowdStrike. Ensemble, les deux entreprises offrent une sécurité qui permet aux clients d’adopter l’IA plus rapidement, de manière plus sûre et plus fluide, afin que les équipes de sécurité puissent travailler de concert avec les futures innovations.

AWS reconnaît cette dynamique : CrowdStrike a remporté trois prix importants à re:Invent, dont celui de Partenaire mondial de l’année en cybersécurité d’AWS. L’année dernière, CrowdStrike est devenu le premier éditeur logiciel indépendant en cybersécurité conçu pour le cloud à dépasser 1 milliard de dollars de ventes sur AWS Marketplace.