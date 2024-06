CrowdStrike et eSentire étendent leur partenariat

juin 2024 par Marc Jacob

La vitesse des cyberattaques ne cesse d’augmenter et les délais d’exécution se mesurent désormais en minutes. Les responsables de la sécurité sont quant à eux confrontés à une pénurie croissante de compétences en matière de cybersécurité et à une incertitude quant à la manière de réduire le risque de leurs investissements technologiques avec des produits ponctuels qui ne répondent pas à leurs besoins. Le partenariat étendu entre CrowdStrike et eSentire permet aux clients de bénéficier d’une meilleure intelligence, protection et valeur ajoutée. La puissante combinaison des capacités de la plateforme Falcon dans les domaines de la détection et de la réponse aux menaces sur les endpoint, de la détection et de la réponse aux menaces sur l’identité, de l’intelligence et de la Threat Intelligence, de la sécurité dans le cloud et du SIEM de nouvelle génération, associant la solution MDR de pointe d’eSentire qui s’appuie sur des experts en sécurité menant des investigations et répondant aux menaces, offre aux clients la protection gérée dont ils ont besoin pour mettre fin aux brèches.