CrowdStrike et Cloudflare étendent leur partenariat

juin 2024 par Marc Jacob

CrowdStrike et Cloudflare Inc. annoncent une expansion de leur partenariat stratégique, connectant leurs plateformes pour renforcer la sécurité de l’appareil au réseau, accélérer la transformation du centre d’opérations de sécurité (SOC) et stopper les brèches en constante évolution. En combinant désormais la protection et la connectivité Zero Trust de Cloudflare One™, native au cloud et leader sur le marché, avec la cybersécurité AI-native de premier ordre de CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM sur la plateforme de cybersécurité CrowdStrike Falcon®, les partenaires de distribution peuvent favoriser la consolidation des fournisseurs tout en réduisant les coûts et la complexité opérationnelle pour les clients dans le monde entier.

Aujourd’hui, les adversaires démultiplient leurs approches en matière de cyberattaques. Les organisations tentent de gérer un ensemble d’outils et d’alertes de cybersécurité et sont donc confrontées à des réseaux internes complexes, si ce n’est déjà compromis. Selon Gartner®, "Le défi est d’autant plus grand par l’arsenal croissant d’outils de sécurité conçus pour traiter les menaces de sécurité individuelles de manière isolée. Cela rend plus complexe l’évaluation, la gestion et l’intégration de ces outils dans le cadre d’une stratégie de sécurité cohérente".1 Il est essentiel pour les organisations de tous les secteurs de disposer d’une plateforme de cybersécurité alimentée par l’IA qui connecte les utilisateurs travaillant à distance, les bureaux et les data centers pour faire converger les données, la sécurité et l’informatique, avec l’automatisation des flux de travail pour empêcher les adversaires de se déplacer latéralement et de pénétrer plus avant dans les systèmes.

CrowdStrike et Cloudflare s’appuient sur des partenaires de distribution pour fournir une solution entièrement intégrée à des clients internationaux à partir d’une API unique. La puissante combinaison de la cybersécurité de la plateforme Falcon et de la protection Zero Trust de Cloudflare offre les capacités complètes dont les équipes SOC ont besoin pour détecter et répondre aux attaques sur le réseau, les appareils, les terminaux, le cloud, l’identité, les données et les applications.