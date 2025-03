CrowdStrike collabore avec NVIDIA

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

CrowdStrike annonce des innovations en matière d’IA agentique, développées sur la base des logiciels d’IA de NVIDIA, établissant ainsi un nouveau standard pour la cybersécurité alimentée par l’IA. En intégrant à l’interne les microservices NVIDIA NIM, Charlott AI Detection Triage de CrowdStrike a permis, en moyenne, un triage automatisé des détections deux fois plus rapide que lors de son lancement initial, tout en utilisant 50 % de ressources de calcul en moins. Cela réduit la fatigue liée aux alertes et maximise l’efficacité des centres d’opérations de sécurité (SOC). La collaboration entre CrowdStrike et NVIDIA ouvre la voie à une nouvelle ère de la cybersécurité, exploitant des modèles de raisonnement avancés pour une automatisation encore plus intelligente, une prise de décision en temps réel et une précision accrue, permettant ainsi aux équipes de sécurité de répondre aux menaces avec une rapidité et une exactitude sans précédent.

Selon le CrowdStrike Global Threat Report 2025, les adversaires peuvent désormais compromettre un système en aussi peu que 51 secondes après un accès initial. Les outils de sécurité traditionnels peinent à suivre le rythme, submergeant les analystes d’une avalanche d’alertes et exposant les organisations à des risques accrus. Grâce à l’innovation continue et aux tests réalisés avec l’accélération complète des calculs d’IA de NVIDIA, les clients de CrowdStrike bénéficieront d’une automatisation, d’une intelligence et d’une évolutivité leur permettant de garder une longueur d’avance sur les menaces modernes. Cette collaboration stratégique explore également l’intégration des modèles de raisonnement NVIDIA Llama Nemotron, pour améliorer la précision des détections, permettant ainsi aux équipes de sécurité de stopper les attaques avec encore plus de rapidité et de précision.

Les dernières innovations et initiatives de CrowdStrike en matière d’IA , optimisées par les logiciels et outils NVIDIA AI, apportent des avancées majeures aux SOC :

Triage plus rapide et plus efficace : Charlotte AI Detection Triage, basé sur les microservices NVIDIA NIM, qui font partie de la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise, a permis aux équipes de sécurité internes de CrowdStrike de traiter les détections 2 fois plus rapidement qu’à son lancement initial avec 50 % de GPU en moins, optimisant ainsi les temps de réponse et réduisant les coûts opérationnels.

Détection des menaces plus intelligente et plus précise : CrowdStrike collabore avec NVIDIA pour tester des modèles de raisonnement visant à améliorer la précision des détections, réduire les faux positifs et permettre aux équipes de se concentrer sur les véritables menaces avec une précision accrue.

Automatisation de la sécurité pilotée par l’IA : CrowdStrike et NVIDIA ouvrent la voie aux opérations SOC autonomes, développant des agents IA capables d’assister les analystes dans le triage, la réponse et l’analyse à grande échelle – posant ainsi les bases du futur de l’automatisation de la sécurité.